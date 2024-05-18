內地出4招救樓市 准地方國資收購貨尾

人行設3千億保障房貸 降借錢置業門檻 中國國務院官員昨日早上在北京召開全國切實做好保交房工作視頻會議，開宗明義打好商品住房「爛尾」風險處置攻堅戰！當局允許地方政府可按需定購，酌情以合理價格收購部分商品房用作保障性住房；中國人民銀行則接力在昨午連發3則通知，一口氣取消首置按揭貸款的利率政策下限、降低個人住房公積金貸款利率、調整按揭貸款首期最低付款比例，借錢買樓門檻幾乎全面下降。

分析指，助房企去庫存重磅政策如期出爐，成為迄今為止最關鍵的推進措施，反映中方冀突破以往方法來應對房地產危機，但估計地方政府及金融機構會審慎評估個別項目質素。

料帶動銀行5000億貸款 人行昨收市後再發聲，揚言將為地方國營企業預備「銀彈」出手買樓。副行長陶玲指，將創設3,000億元（人民幣‧下同）保障性房屋再貸款，利率1.75厘，期限一年，可展期4次，發放對象包括21家全國性銀行，主要支持地方國企以合理價收購已建成未出售商品房，用作配售型或配租型保障性住房，料帶動銀行貸款5,000億元。

晨星股票分析師Jeff Zhang認為，再貸款資金將加快住房庫存的吸收，惟實際融資到位時間和範圍仍未確定，執行新政上存在風險。陶玲續稱，會對不同房企一視同仁，並嚴格把握收購商品房的戶型和面積標準。由各地政府選定地方國企作收購主體，該國企及所屬集團不得涉及地方政府隱性債務，或是地方政府融資平台。

至於去年人行設立的租賃住房貸款支持計劃，將併入保障性房屋再貸款政策中管理，在全國範圍進行。

擬推政策收回閒置土地 閒置土地方面，自然資源部副部長劉國洪表示，準備推出政策支持地方政府酌情以收回、收購等方式，妥善處置已出讓的閒置存量住宅用地，以助房企解困，具體有3個面向，分別是消除開發建設障礙，允許企業依程序合理調整規劃條件和設計要求；支持預告登記轉讓和「帶押過戶」，鼓勵轉讓或合作開發；支持地方以合理價收回土地，用作保障性住宅，還可用於興建公共配套服務設施。

同場的住建部官員強調，將摸清底數，由各地全面排查區內在建已售商品住房項目，進行一次大起底，鎖定難交付的項目，建立項目台帳。再進行分類處置，包括把符條件項目納入「白名單」予融資支持，或推動資不抵債的項目進入司法處置程序，不讓違規者「金蟬脫殼」。

國家金融監督管理總局亦指，近期也會發布進一步發揮城市房地產融資協調機制的通知。截至周四止，商業銀行已通過「白名單」項目貸款金額9,350億元。雖然當局透露，首季商業銀行新發放房地產開發貸9,636億元，新發放個人房貸1.3萬億元，按季均有較大增長，但樓市仍處深度調整之中。

首4月房產投資減9.8% 國統局昨發布首4個月房地產投資、銷售、融資各項指標，均持續下滑。房地產開發投資錄3.09萬億元，新建商品房銷售面積2.92億方米，按年各減9.8%及20.2%，降幅比首季擴0.3個百分點及0.8個百分點，新建商品房銷售額2.8萬億元，仍跌28.3%。

外媒測算顯示，4月70個大中城市新建商品住宅價格指數按年跌3.1%，按月跌0.6%，雙雙創下2015年7月及2014年11月來最大跌幅。荷蘭國際集團（ING）銀行大中華區首席經濟師宋林指，樓價跌勢未止，或與政策鬆綁前買家持續觀望有關。

晨星相信，人行新招對提振樓市買家情緒有正面作用，惟效果仍有待驗證。地方國企落場買樓去庫存，摩根士丹利提醒，保障性住房亦須具有穩定租金回報，以支持利息開支，避免增加地方債務重擔，故相信實際收購的規模受限。未來重售價值較低的項目，最終亦會在樓市周期中被消化，前提是樓市信貸需求穩定、毋須犧牲資產質素，內銀始能受惠。

內地多項措施振興樓市