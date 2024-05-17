貿戰升級難迴避 中美惡鬥無完卵

美國本周宣布向多項進口中國商品加徵關稅，變相是繼2018年特朗普政府開打中美貿易戰，現任拜登政府推出中美貿易戰2.0版，針對的商品範疇更精準，加徵的幅度亦更「到肉」。目前市場在觀察，到底歐洲會否跟着美國行事。事實上，若歐、美聯手不惜代價將中國逼入死胡同，威力固然會增加，但亦無異於引火自焚。畢竟中國經濟若硬着陸，整個亞洲，甚至全球經濟，也不見得會有好日子過，所謂「玉石俱焚」，就看最後誰能活着！

是次美國對中國商品加徵關稅，一則幅度到位，二則品類精準集中在中國的戰略「新三樣」（電動車、太陽能產品及鋰電池資源），反映美國對華的圍堵政策愈來愈不客氣，這也許是美國的政治環境使然，亦反映中美經濟戰競爭白熱化，美國霸權受到挑戰所面臨的壓力愈來愈大，不作妥協的話出手亦只會愈發兇狠。

所謂政治環境使然，所指的是美國大選。眾所周知，美國車廠工人和其家庭坐擁大量選票，此時針對中國電動車開刀，顯然是拜登政府爭取選票的一種政治手段。況且，中國在新能源、綠色與數碼經濟方面的發展確實在領跑，美國短時間內追不上，就以「搬龍門」方式、違反世界貿易組織規定也要打擊中國，其實就是在彰顯美國霸權的一種體現。只是樂見霸權威力的美國人未必了解，美國經濟長遠所需付出的代價，將遠遠高於眼前的政客利益。

歐洲向來被視為美國的盟友，早前亦已就中國電動車展開反補貼調查，市場在觀望歐洲會否緊跟美國步伐，高築貿易壁壘，劍指中國。不過，別忘記，自俄烏開打，歐洲已失去俄國的貿易，若向中國貿易關上大門，將是歐洲經濟不能承受的痛，既救不了本地產業利益，也讓歐企失去大量中國訂單。到底歐洲如何抉擇，非但關係到歐洲的經濟利益，也更關係到整個西方經濟體的取態，到底是不顧一切聯手加大力度圍堵中國，非友即敵的國際關係將更趨明顯，成為推向「實戰」的前奏；還是各自面對現實，容許盟友間的貿易政策存有差異空間，不一定要緊跟美國行事，這誠然對全球經濟展望有重要啟示。

對於中國，美國是來者不善，行徑也近乎失去理智。應對之法是繼續深化改革開放，深耕非美體系市場，同時得加快穩定內部經濟，尤其針對房地產及金融兩大戰略範疇出招。

近月內地明顯加大援救內房的力度，着手處理龐大的房地產庫存；中港兩地資本市場氣氛亦明顯改善，港股昨日成交逾兩千億元，顯見未受中美貿易戰升級所拖累，資金正重新流入港股部署。若短期內有大型新股啟動招股活動，相信能延續港股上升勢頭，改善中國資產估值，並為中企開闢融資渠道。畢竟中國14億人口的龐大消費市場，是中國在國際貿易談判桌上討價還價的重要籌碼，內部需求增長引擎重啟，協助有序消化庫存，所謂「產能過剩」的指控自然不攻自破；居民有錢花，推動經濟增長，信心回歸，外資關注的這張「大市場」王牌始能打響。