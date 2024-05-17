宏觀視野：華發超長期國債利復甦

內地今年的政府工作報告提出，從今年開始擬連續幾年發行超長期特別國債，專項用於國家重大戰略實施及重點領域安全能力建設，即「兩重」建設。中國財政部近日公布了今年超長期特別國債發行相關安排，發行時間將從5月17日首發至11月中旬，共發行22次，涉及期限為20年、30年及50年，均按半年付息。

特別國債的發行多對經濟社會穩定向好具積極作用，本輪與以往5次特別國債相比，是連續發行、發行期限特別長、規模特別大、發行用途與經濟和高質量發展的關聯度亦較高，相信有利於穩定市場預期及提振信心，並體現政策面近年實施積極財政政策的基調。

同時，超長期特別國債具有風險低、流通性強及免徵利息所得稅等優勢，且收益較中短期國債更高，因此為較優質的投資資產，並有力帶動投資和消費，促進經濟轉型及穩定長期高質量發展的基礎。由中央發債較地方發債擁有更長的周期及更低的成本，能有效避免地方過度加槓桿的相關風險，超長期亦能攤薄國債的付息壓力，相信亦有利於地方財政修整及發展，並優化債務結構。

新能源發展可望受惠 此外，國務院亦在相關安排公布後召開了支持「兩重」建設部署動員會議，會議表示要發行並利用好超長期特別國債，高質量做好支持「兩重」建設各項工作，加強財政和貨幣金融工具協同配合，引導更多金融資源進入實體經濟，更大力度引導民間資本參與「兩重」，為推進現代化發展提供有力支撐等。

本輪特別國債的發行料將主要聚焦科技創新、城鄉融合發展、能源安全及人口高質量發展等領域。其中，能源安全對國家繁榮發展、人民生活改善、社會長治久安至關重要。考慮到目前全球地緣政治複雜且不穩定，石油等傳統能源或受潛在風險限制，因此發展新型能源體系有重要戰略意義，相信如太陽能等新能源發展最為受惠。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興（作者為註冊持牌人士）