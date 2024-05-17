專家樓評：建築期付款恐現撻訂潮

如在兩年多前購入新盤而選擇建築期付款的買家，現時即將要上會，但卻要面對壓力測試、銀行對按揭業務取態不積極及出現估價不足的問題，可能最終迫於無奈撻訂，導致損失慘重、血本無歸，也許有人會認為這些買家在入市時應該考慮各種風險，現在不能輸打贏要。

樓市逆轉致申按揭困難 在此必須為這些買家作出平反，由於當時其中一項政策是，樓價在600萬元以上的樓花不能承做高成數按揭保險計劃，故大批自用買家惟有選擇「建期」付款計劃，留待現樓時才正式上會。當然他們是明白並接受當時所有樓市辣招才會購入物業，但始料不及這兩年間無論按揭息率及樓價方面會有這麼大變化，令他們進退兩難。

事實上，當中大部分買家都是耗盡畢生積蓄，繳付一至兩成首期，一心計劃購置一個「安樂窩」自住，其實他們已經接受樓價下跌這個事實，但無奈地申請按揭方面卻困難重重。故此，認為金融管理局必須盡快正視此情況，推出相應措施以協助這些準買家上會。

在此建議政府應即時將在財政預算案放寬物業貸款相關監管政策（當中包括住宅按揭成數、非住宅按揭成數、資產審批及暫停壓力測試）的生效日期修正為適用於2024年2月28日或以後向銀行遞交按揭申請的個案，而不是適用於2024年2月28日或以後簽訂臨時買賣合約的物業交易。

皆因事實上，兩個不同時期購入的物業在同一時間申請按揭貸款，無論按揭息率、估值及銀行取態都是跟足現況處理，故此亦應一視同仁以同一金管局規範作審批，才是公道及合乎邏輯，其實當局全面放寬監管政策是非常明智的決定，惟生效日期方面應再作出修正方為上策。

建議政府協助渡過難關 除此之外，下半年將有多個新盤正式收樓，已收到多名買家查詢，當中確實出現了估價不足的情況（相差5至15%不等），即使買家有足夠供款能力，但無奈沒有足夠資金填補差價。在此有個大膽建議，當局不妨以2002年所推行的「負資產按揭保險計劃」作為藍本（當時按揭成數可高達估值140%），重新制訂「建築期新盤高成數按揭保險計劃」，提供特高成數按揭貸款讓這些買家多一個選項。

最後，呼籲當局應在情況未進一步惡化時盡快作出檢視及推行相應措施，一來可以防止撻訂潮湧現，二來亦可令買家安居樂業。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣