中旅社放售舖位寫字樓

有業主委託代理行放售一籃子舖位及寫字樓，涉及建築面積共約16,063方呎，總估值約2.91億元。據了解，該批物業由中國旅行社持有。

仲量聯行代理公開招標上述物業，當中涉及3個全層寫字樓及3個零售地舖，物業將以現狀及連租約形式出售，投標者可一併或單獨購入物業，截標日期7月3日。

當中舖位包括土瓜灣馬頭圍道428號美善閣地下B號舖及1樓全層連平台、北角渣華道196至202號嘉富大廈地下1號舖連天井及2號舖，以及元朗教育路37號南天大廈地下4號舖，3舖面積共約6,097方呎。另外，中環威享大廈17至18樓及21樓3層商廈，總樓面共約9,966方呎。該行香港資本市場部執行董事陳柱衡稱，業主一直持續檢視及優化其投資組合，是次放售物業主要為旗下非核心資產，以支持其他在港業務發展。

鄧成波家族觀塘物業招標 另鄧成波家族持有的觀塘駿業街中海日昇中心一籃子地舖連大型廣告位及5樓12個車位，透過戴德梁行招標出售，物業指導價為3.8億元，較買入價約5億元低24%。物業包括地下9個地舖，出售面積約18,427方呎，租客以餐飲食肆為主。該公司資本市場部執行董事葉健均料，物業全數租出，每月租金收入可達112萬元。