二手市況：荃中兩房劈價16%僅售292萬

撤辣後二手市場細價盤被投資者搶購，惟市況不似預期，今年3月起荃灣中心「3球」以下放盤一度絕迹，但屋苑近日有兩房單位，劈價約16%後，僅以292萬元成交。

荃灣中心於撤辣後初期，曾錄投資者大手入貨及賠訂重售個案，樓價即被炒高，不過，上月起交投淡靜。中原丘漢偉表示，屋苑1座低層F室，實用面積約354方呎，3月叫價348萬元，期間曾下調叫價，5月減至328萬元，最後再減36萬元獲上車客購入，呎價約8,249元。

豪景呎價再跌穿七千 青龍頭豪景花園成交呎價再跌穿七千元。晉誠地產鄧錦雄指，屋苑12座中高層D室，實用面積約828方呎，望海景，成交價572萬元，低於銀行估價，呎價約6,908元。

蝕讓情況持續，中原蔡天賜稱，上水中心3座低層B室，實用面積約330方呎，兩房間隔，議價後以408萬元易手，呎價約12,364元，約5年帳面貶值約15.5%。

中原柯勇表示，將軍澳THE PARKSIDE第1A座中高層D室兩房戶，以873萬元易手，呎價約16,137元，原業主持貨約3年，帳蝕127萬元。

美聯資料顯示，根據已知上手購入價的二手私樓註冊個案，上月帳面獲利比率約69.5%，而同期持貨兩年或以下的轉售個案僅佔約1.8%。

元朗銀主村屋搶高46% 銀主出貨更積極。忠誠拍賣昨日售出兩項同類物業，其中元朗牛潭尾圍仔村雙號C地下連花園村屋單位，面積約700方呎，以220萬元推拍，獲4組買家競投，最終被搶高102萬元，以322萬元賣出，較開價高出約46.4%，成交呎價約4,600元。

同場亦以開拍價98萬元，沽出九龍站漾日居B2層單號銀主車位。資料顯示，同層一個雙號車位，於本月初以約132萬元登記售出，相比下剛拍賣售出車位做價低約25.8%。