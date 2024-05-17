上月未補價公居屋811宗成交 紀錄次高

房委會第二市場成交走勢

白居二客積極入市，加上未補價第二市場資助房屋按揭擔保期延長，同時吸引綠表公屋戶上車，根據香港房屋委員會資料，4月同類市場公屋及居屋錄811宗成交，創有紀錄以來次高，按月急升約65.5%。

該會資料顯示，3月全月同類市場只錄490宗成交，上月再增321宗，自白居二客開始入市後已連升兩個月，較2021年6月錄得歷來最多的877宗，暫只少約7.5%，有關數字下月初會再作調整。而5月截至16日為止，第二市場暫錄74宗成交，按月亦急增逾1.5倍。

凱樂苑暫24單買賣 樓齡較新的市區新居屋，最受市場追捧。上月長沙灣凱樂苑暫錄24宗成交，個別成交呎價低於一萬元，單位為低層戶，實用面積約394方呎，僅以370萬元成交，呎價約9,391元，惟同期仍錄6宗呎價逾1.2萬元買賣。

觀塘居屋曉麗苑上月共錄20宗成交，最低成交呎價約5,791元起。4月共錄4宗樓價不足100萬元第二市場買賣，全屬公屋單位，包括鴨脷洲利東邨及將軍澳景林邨成交價僅80萬元。

美松苑兩房310萬沽 近日二手成交都以資助房屋主導。中原蔡堅濤表示，近期居屋成交暢旺，粉嶺榮福中心6座中層B室，實用面積約592方呎，三房間隔，原先叫價約360萬元，獲公屋客以338萬元承接，呎價約5,709元。

該行侯惠良稱，大圍居屋美松苑5月暫錄約3宗買賣，包括D座中層5室，實用面積約401方呎，兩房設計，叫價約360萬元放售，以第二市場價310萬元成交，呎價約7,731元。天水圍居屋市場暢旺。祥益林家倫指，天盛苑E座中層6室，實用面積約650方呎，放盤約兩星期，外區綠表客以480萬元購入，呎價約7,385元。同區天富苑B座低層7室套三房戶，實用面積約650方呎，以427萬元未補價售出，呎價約6,569元。