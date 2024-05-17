YOHO Hub II次輪收逾9000票

雨後上調12戶定價

由星星地產發展的同區雨後，昨日修訂5張價單，將12個單位的定價上調0.75至3%。不過，由於該盤今年初曾提高價單折扣率，故個別單位於提價後，折實售價仍比去年3月首推時低約15%。該公司主席及首席執行官陳文輝表示，加幅仍屬溫和，修訂價單於下周一生效，相信餘下單位會陸續於短期內調整售價及優惠。