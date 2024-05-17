YOHO Hub II次輪收逾9000票
新界西焦點新盤次輪開售在即，新鴻基地產(00016)的元朗站The YOHO Hub II，次輪銷售於昨晚截止認購。據市場初步估算，項目於5日之內共接逾9,000張入票，按明日公開發售213伙計，錄得超額認購逾41倍。
雨後上調12戶定價
由星星地產發展的同區雨後，昨日修訂5張價單，將12個單位的定價上調0.75至3%。不過，由於該盤今年初曾提高價單折扣率，故個別單位於提價後，折實售價仍比去年3月首推時低約15%。該公司主席及首席執行官陳文輝表示，加幅仍屬溫和，修訂價單於下周一生效，相信餘下單位會陸續於短期內調整售價及優惠。
同時，鷹君(00041)的何文田站朗賢峯第IIA期，修訂銷售安排，招標發售114伙，當中60伙屬首次推出，包括第1座低層B室三房戶，實用面積797方呎。招標期至7月25日。
昨日一手市場錄得多宗招標成交，包括恒基地產(00012)及會德豐地產等6大發展商合作的啟德天瀧，以3,730.14萬元招標沽出2座5樓A室四房戶，呎價約31,800元。
此外，建滔集團(00148)的沙田九肚駿嶺薈以7,580.5萬元沽洋房8號，實用面積3,761方呎，設有升降機、花園及天台，呎價約20,156元為目前項目已售出的洋房中最低。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：