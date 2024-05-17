新盤棄單勢超去年

首5月280宗 加多利峯平逾四成重售 樓價持續弱勢，新盤屢錄交易告吹，個別發展商不惜劈價重售。據統計，一手市場於今年首5個月已錄得逾280宗終止交易個案，數字已達去年全年總數逾八成，勢將超越去年。大鴻輝興業的何文田加多利峯，昨以4,500萬元重新售出曾遭終止交易的頂層複式戶，惟成交價較5年前大跌逾四成。

上述為加多利峯的28樓及29樓複式A室，為實用面積2,140方呎戶，連826方呎天台，最新成交呎價約21,028元。不過，該單位曾於2019年3月連一個車位以8,000萬元雙破頂價售出，當時買家可享「優先入住」，交易其後於今年3月終止，最新賣平3,500萬元。儘管最新交易不連車位，做價亦明顯大幅回落。

發展商昨日起對開放3個位於第1座的海景現樓單位，以供公眾參觀。包括第1座16樓A室，實用面積1,329方呎，四房雙套間隔，設有私人升降機大堂，向西南，露台享有無遮擋海景。黃少鴻指，同類單位今年3月呎售約2.7萬元。全盤至今累沽422伙，套現37億元。