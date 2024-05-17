簡訊一覽
●目前在香港北部都會區持有約1,500萬方呎農地的新世界發展(00017)，與國企深業集團簽署戰略合作協議，雙方將以各自的資源優勢及豐富的發展經驗，共同研究及開發北部都會區內的創科及其他房地產項目。
●施羅德於5月14日在場內增持藥明康德(02359)188.6萬股，持股量由4.61%增至5.1%。
●德昌電機(00179)截至今年3月底止年度營業額38.14億美元，按年升近5%；純利2.29億美元，按年升45%；派末期息每股44港仙。
●英皇國際(00163)公布，擬以一億元出售柴灣嘉業街工廈物業，以買入成本8,160萬元計，溢價賺幅逾20%；料交易所得款項淨額約5,500萬元，將優化財務狀況及增加一般營運資金。
●法拉帝(09638)截至今年3月底止季度新訂單2.66億歐元，按年跌約13.3%；經調整EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前利潤）為4,820萬歐元，按年增約20.5%。公司確認今年指引及中期目標，預計今年新遊艇淨收益約為12.2億至12.4億歐元，相等於增長約9.8至11.6%，中期目標為約10%有機複合年增長率連同進一步併購增長空間，經調整EBITDA增長約15.2至18.2%。
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