股壇MasterMind：港股追貨宜等陣 技術超買或整固

獨立股評人沈慶洪（Patrick）昨於《東網產經》財經直播節目「股壇MasterMind」上表示，美國4月通脹放緩，投資者對聯儲局減息預期升溫，利好困素充斥大市。他指出，從資金面看，港股單日成交逾2,000億元，反映大市向上機會仍高，但因技術指標反映市況相當超買，預料需整固再上，支持位睇實10天線，即約18,700點位置，第一站上望19,600點。他認為有貨的話可繼續觀望，無貨則待回吐後才入市，增加值博率。

沈又提醒投資者，雖然大市氣氛大好，但料未來經濟及通脹數據，以至聯儲局立場仍較反覆。他指目前美國通脹與聯儲局目標仍有一段距離，對能否在9月減息有保留，萬一市場減息預期又再降溫，無論美股或港股，恐怕會出現震盪。

騰訊績後股價大升，沈認為，若騰訊遊戲業務持續改善，長遠繼續看好，但短期股價升得急，預料已經反映首季業績，在400元大位恐有阻力，預計要先行整固，才有力再挑戰去年1月高位414元，但要進一步向上，則需要大市配合。

至於有傳內地當局要求各地地方政府，參與吸收數以百萬計尚未售出的住宅，沈慶洪指，消息對負債重的內房，刺激作用特別大，但即使消息屬實，仍要觀望購買量及價格，以及哪些內房企業屬受惠對象等。

想知道沈慶洪更詳細分析，可以掃二維碼觀看「股壇MasterMind」的節目片段。