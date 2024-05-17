股壇MasterMind：港股追貨宜等陣 技術超買或整固
港股假後續漲，昨日升逾300點，並創超過9個月收市高位，成交更急增至逾2,000億元，升勢意猶未盡，仍有動力向上衝？騰訊控股(00700)首季業績遠勝預期，股價一度重上400元關，股王發威勢不可擋？另外，有傳內地再出招撐內房，要求地方政府買斷未售樓盤，同時促銀行提供支持，刺激內房股勁升，板塊就可以脫胎換骨？
獨立股評人沈慶洪（Patrick）昨於《東網產經》財經直播節目「股壇MasterMind」上表示，美國4月通脹放緩，投資者對聯儲局減息預期升溫，利好困素充斥大市。他指出，從資金面看，港股單日成交逾2,000億元，反映大市向上機會仍高，但因技術指標反映市況相當超買，預料需整固再上，支持位睇實10天線，即約18,700點位置，第一站上望19,600點。他認為有貨的話可繼續觀望，無貨則待回吐後才入市，增加值博率。
沈又提醒投資者，雖然大市氣氛大好，但料未來經濟及通脹數據，以至聯儲局立場仍較反覆。他指目前美國通脹與聯儲局目標仍有一段距離，對能否在9月減息有保留，萬一市場減息預期又再降溫，無論美股或港股，恐怕會出現震盪。
騰訊績後股價大升，沈認為，若騰訊遊戲業務持續改善，長遠繼續看好，但短期股價升得急，預料已經反映首季業績，在400元大位恐有阻力，預計要先行整固，才有力再挑戰去年1月高位414元，但要進一步向上，則需要大市配合。
阿里前景勿看得太淡
相反阿里巴巴(09988)股價績後受挫，但沈認為前景不用看得太淡，現時業務重整，將來可望反映在業績之上，而且若阿里將第一上市地轉至香港，可憧憬獲納入港股通，受北水潤澤，若股價能守77元，可上望83元、84元。
至於有傳內地當局要求各地地方政府，參與吸收數以百萬計尚未售出的住宅，沈慶洪指，消息對負債重的內房，刺激作用特別大，但即使消息屬實，仍要觀望購買量及價格，以及哪些內房企業屬受惠對象等。
想知道沈慶洪更詳細分析，可以掃二維碼觀看「股壇MasterMind」的節目片段。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/產經/odn-20240517-0517_00202_063/股壇MasterMind：港股追貨宜等陣--技術超買或整固
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