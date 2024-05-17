期金曾越2400關 IEA削全球原油需求預測

國際能源機構（IEA）下調原油需求預測，惟由於美國經濟數據及原油庫存數據均反映需求現況良好，抵銷了負面影響，故見油價回穩後呈上落格局，紐約期油及布蘭特期油價格昨晚均微跌0.3%。至於黃金期貨價格在突破每安士2,400美元後現回吐，在2,380至2390美元水平整固。

IEA的月報預期，發達國家的原油需求進一步疲弱，故向下修訂對今年全球原油需求增長預測，最新估計增幅為每日110萬桶，較前一個月估計數量低14萬桶。該組織又指，經合組織（OECD）成員國的工業生產活動進一步放緩，加上冬季天氣預期較暖和，以及美國對柴油需求減少，今年全球原油需求可能不會如預期般增長。同時，IEA調低今年全球原油供應增長預測，由每日77萬桶降低至58萬桶，主要是由於美國及巴西產量可能較預期少。

值得留意，IEA最新預測與石油輸出國組織（OPEC）的估計截然不同，OPEC周二維持今年全球原油需求每日增長225萬桶的預測不變，而兩者預計明年全球原油需求每日增長分別為120萬桶及185萬桶。

瑞銀薦金屬股 偏好紫金 不過，美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存減少250.8萬桶，較市場預期的54.3萬桶減幅大，加上美國公布的消費物價指數升幅較預期低，聯儲局減息可能性增加，均利好原油需求前景。