星航豪派近8個月花紅

受惠航空業復甦，新加坡航空連續第二年大派花紅！事緣星洲媒體引述新加坡航空行政總裁吳俊鵬（Goh Choon Phong）的內部郵件指，該企將向合資格員工派發7.94個月花紅，惟該企未對相關消息置評。

去年盈利收入齊創新高 新加坡航空公布截至今年3月底止年度收入增長7%至190.1億新加坡元（約1,103億港元）；盈利按年增長24%至26.75億新加坡元（約155億港元），兩者均創下歷史新高。資料顯示，該企上年度亦曾向合資格員工發放相當於逾6個月薪金的花紅，另發最多1.5個月薪金作疫情酌情報酬，而根據當年該企的說法，年度營收利潤分享薪酬（分紅）是依據公司與僱員工會達成的公式所制訂。

事實上，該企旗下的廉航公司酷航（Scoot）員工上年度亦曾獲得4.76個月獎金及1.5個月額外獎金，有指酷航截至今年3月底止年度亦會向員工發放獎金。

新加坡航空指，年度業績理想，主要是受到內地、香港、日本和台灣疫後全面開放邊境的推動影響，年度內航空旅行需求仍然強勁，且貨運業務蓬勃發展，其旅客人數已經恢復至疫情前的97%規模，預計本季航空旅遊需求仍然健康，北亞及東南亞的遠期訂單量將強勁回升。