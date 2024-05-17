日本首季經濟縮2%

民間消費連跌4季 圓匯弱無助出口 日本旅遊業雖然因為圓匯低水而表現強勁，但其經濟卻再度出現收縮。日本內閣府公布，今年1至3月的國內生產總值（GDP）初值在剔除物價變動因素後，實際GDP按季下跌0.5%，相當於以年率計萎縮2%，不但較市場預期的跌1.5%更弱，也是相隔一季之後再次出現經濟收縮。期內兩大經濟支柱個人消費和設備投資俱見失速。日圓匯價昨日表現反覆，上午兌每美元高見153.6後轉弱，一度低見155.54，跌0.8%；每百日圓低見5.018港元。

從按季年化增長率的貢獻度來看，內需收縮0.6%，是連續4個季度負增長，外需亦同樣萎縮。其中佔GDP一半以上的民間最終消費支出按季減少0.7%，是連續4個季度收縮，也是自2009年首季以來再次見到連縮4季。上季除普通汽車和輕型汽車外，手機等耐用品的消費也委靡不振。

券商預期本季觸底反彈 至於日本GDP貢獻第二大的民間設備投資也向下調整，按季減少0.8%，是兩個季度後再現下降，主要是受普通汽車和生產用機械投資減少所拖累。

另外，弱日圓本有利出口，惟上季日本出口在時隔3個季度後再次下降，按季減5%。主因汽車出貨量的減少帶來負面影響，進口亦下跌3.4%。

SMBC日興証券首席市場經濟師丸山義正看法較為樂觀，認為日本經濟在首季觸底，可因工資上漲後，在次季勢必反彈，只是服務消費仍存在不確定性。有分析相信，今年能登地區發生的地震以及豐田汽車旗下大發（Daihatsu）醜聞拖累經濟的影響預計將會慢慢消退。不過，伊藤忠總研高級研究員宮崎浩卻持相反意見，認為價格上漲尤其是日用品價格上漲，導致消費者信心降溫。故就未來的消費趨勢而言，預計工資上漲和物價上漲將相互抵銷。

分析料央行7月難加息 經濟倒退，為日本央行將利率正常化的進程蒙上陰影。樂天證券經濟研究所首席經濟師愛宕伸康坦言，日本央行不能忽視本次GDP數據，「這根本不是可以立即再次加息的情況」，他料日央行7月不能夠加息，須等待8月的第二季GDP數據公布後才能有下一步行動。

外資連續3周增持日股 美資投行高盛則以孳息率角度切入，認為日央行近期的削減買國債規模，使國債孳息率上升，加上央行會議紀錄顯示了政策的「鷹派」轉變，而隨着預期通脹的上升，該行預計日本利率將從目前的一厘左右，上升到中期的1.5厘。即日央行將每半年加息0.25厘，直到政策利率的目標區間在2027年達到1.25至1.5厘。惟該行補充，加息的時間仍存在不確定性。

此外，日本經濟產業省數據，日本3月工業生產由初值按月升3.8%，向上修訂至升4.4%，前值為跌0.6%。終值按年跌6.2%，市場原預期確認初值跌6.7%，前值跌3.9%。

日本股市亦未有理會GDP數據轉壞，日經平均指數昨日高開高走，尾段更一度逼近39,000點關口，高見38,949點，全日收報38,920點，升534點或1.39%，為連升3個交易日。日本財務省數據顯示，在截至本周三，外國投資者對日本股票持倉為6,608億日圓（約333.34億港元），按周增加1.45倍，為連續3周增加持倉，分析料與圓匯近期下跌有關。不過，本周數字較4月11日當周的高位1.76萬億日圓（約890.05億港元）仍相差甚遠，顯示投資者對圓匯不穩定仍有所顧慮。

日經平均指數走勢