地緣風險推動美製造業回流

美國因企業回流及外商投資產生的就業職位

根據美國國會預算辦公室（CBO）的推算，目前美國理想中的「自然失業率」大約為4.4%左右，而4月的失業率僅為3.9%，意味着目前美國的經濟正在處於全民就業的水平。而導致美國勞動力市場長期緊絀的原因之一，正正就是製造業回流的浪潮。

去年增職36萬個破頂 美國智庫Reshoring Initiative的報告估計，去年美國有大約36.57萬個新增就業機會與企業回流及外國直接投資（FDI）有關，創下了歷史新高；當中大部分涉及電動車、電池、晶片等重要產業。研究亦指出，一些數據表明美國工廠的建設開支較歷史平均水平提高了一倍以上。

料取代華車用電池等 Reshoring Initiative創始人兼總裁Harry Moser表示，目前美國企業仍有500萬個製造業工作職位於海外，因此回流的規模還有更大的增長潛力。

他認為地緣政治風險是推動回流潮的主因，並指目前多數回流的企業都不會披露其生產線是從哪些地方搬回來，但可以看到的是有大量生產線是用於取代來自中國的電動車電池、太陽能電池板等。