專家：美需吸移民補充勞動力

如果要說近年美國與墨西哥關係，相信不少人都會回想起美國前總統特朗普所提出的「美墨圍牆」，當時他主張要用一道長城堵塞來自墨西哥的非法移民，惟有關措施在現屆拜登政府上台後亦已停止。話雖如此，著名經濟學者、世界銀行前首席經濟學家Anne Krueger卻有着不同的觀點，認為美國需要更多的移民。

Krueger引述，根據美國人口普查局的預測，到2035年，美國的勞動年齡人口只會增長2%；假如在完全無移民的情景下，美國勞動力人口將減少5%；到2100年，美國整體人口更將減少32%。在她看來，移民可以補充美國的勞動力，國會預算辦公室（CBO）亦估計，高移民率可能在未來10年內，使年均國內生產總值（GDP）增長率增加0.2個百分點。

添高技能專業生產力 她表示，目前美國失業率仍處於歷史上的低位，加上勞動力持續短缺，右翼民粹主義者聲稱移民「搶走」工作機會的說法是荒謬的。同樣，幾乎沒有證據支持移民高犯罪率的說法，反而是一再有研究表明移民往往比美國本土出生的人更加守法。

就普遍情況而言，移民者的年齡通常比較年輕，而且多數具備中級技能，為諸如醫療保健、建築和酒店業等行業填補空缺。移民不僅可以幫助接替退休潮帶來的行業空缺，還提高了高技能專業人員（包括醫生、工程師和教育工作者）的生產力。因此，歡迎更多移民可能會提高美國的經濟增長。

人口老化致經濟放緩 即使當前的移民水平可能不足以抵銷美國人口下降，惟考慮到美國從2007年的每位女性終身生育2.1人下降到2020年的1.64人，為了維持目前的美國勞動力規模，美國每年必須接收160萬移民，相當於其人口的0.5%。如果沒有移民，人口和勞動力將每年縮減約0.5%。

她又引述日本作為例子，指人口老化會導致國家經濟增長大幅放緩。更重要的是，隨着各國逐漸意識到迫切需要增加本土勞動力，吸引移民的競爭必將加劇。為了避免像日本那樣的經濟停滯時期，發達經濟體最終必然會轉向促進合法入境和採用更有效的移民政策。