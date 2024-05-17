產經

中美博弈 美工廠轉移基地

墨西哥成為全球企業建立基地首選。 墨西哥成為全球企業建立基地首選。
墨西哥成為全球企業建立基地首選。
近岸外包成趨勢 墨西哥去年吸外資2812億
墨西哥2023年吸引的外國直接投資（FDI）總額為360.58億美元（約2,812億港元），為連續3年有所增長。這是由於中美經濟、金融脫鈎的大背景下，美國企業紛紛選擇「近岸外包」（Near-shoring）的策略，把工廠移到與美國接壤的墨西哥，使得這個曾經因為「離上帝太遠，離美國太近」而陷於苦難的國度，一躍成為全球企業建立基地的首選。
回顧19世紀中葉，立國不到百年的美國開始流行所謂「昭昭天命」（Manifest Destiny）的說法，當時不少美國人都抱有一種信念—美國是獲上帝賦予使命的國度，需要擴張領土把神的福音帶到美洲不同角落。這一種政治理念亦成為美墨戰爭的導火線之一，而多年來墨西哥亦因為地理上在美國的臥榻之側，以至多少個晚上都夜不能寐。比如在1845年遭美國強行吞併德州領土，乃至其後衍生的美墨戰爭，都是墨西哥歷史上的恥辱。
受惠貿協 貨物運美免稅
在歷史上很長的一段時間，墨西哥都因為「離美國太近」而受罪。然而，隨着21世紀全球化的進程高歌猛進，國與國之間的競爭已不再受到地理位置的限制，受到地緣政治環境變化的影響，墨西哥甚至反過來成為中美角力的最大受惠者。
去年美國企業佔了墨西哥FDI大約四成，原因正正是考慮到美國的政治環境。要知道今年11月美國將再次舉行總統大選，共和黨的候選人特朗普若再次執掌白宮，接下來4年隨時會爆發新一輪的貿易戰，而且戰爭的對象不僅限於中國，畢竟特朗普在上屆任期亦曾就鋼鋁關稅問題向歐盟「宣戰」。
而墨西哥的一大優勢，在於目前仍然生效的《美墨加三國貿易協議》（USMCA），該協議使得大部分在墨西哥生產的貨物都可以免稅運到美國。更重要的是，USMCA是由特朗普上屆任期內親自主導簽訂的，理論上「毀約」的風險不大，那麼企業出於風險因素選擇在墨西哥建廠，也是相當合理的做法。
墨對美出口21年首超華
值得留意的是，去年美國從墨西哥進口的貨物總額達到4,756.1億美元（約3.7萬億港元），是2002年以來首次超越中國，成為最大的對美出口國。
伴隨着出口急增，墨西哥的貨幣披索亦得到市場的關注，畢竟貿易體系離不開貨幣結算。芝商所（CME）外匯產品全球主管Paul Houston表示︰「墨西哥披索是我們表現最強勁的合約產品，去年名義交易額大增24%，並且在2023年第四季創下日均交易額22億美元的紀錄新高。」
墨西哥銀行BBVA Mexico外匯及電商全球市場主管Alejandro Vigil指出，CME披索期貨流動性增加，對於銀行的外匯對沖活動尤為關鍵，有助於提升銀行售予客戶的產品。投資銀行摩根士丹利去年曾估計，到2028年墨西哥對美出口將會增長至6,090億美元，相當於較目前水平提高接近三成。
美國從墨西哥及中國進口商品總額美國從墨西哥及中國進口商品總額
美國從墨西哥及中國進口商品總額
墨西哥自全球進口主要商品（2022年）墨西哥自全球進口主要商品（2022年）
墨西哥自全球進口主要商品（2022年）
墨西哥對全球出口主要商品（2022年）墨西哥對全球出口主要商品（2022年）
墨西哥對全球出口主要商品（2022年）
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