半導體業資本開支跌11% 料下半年復甦

受到人工智能（AI）的需求刺激，一眾大型半導體公司的業績、股價自年初起迎來反彈，市場似乎已經消化產業周期復甦的憧憬。

然而，國際半導體產業協會（SEMI）的報告顯示，本輪半導體周期反彈仍屬早期階段，表現分化且進展緩慢。比如成熟製程的產能利用率依然低迷，第一季度行業的資本開支仍錄得11%的按年跌幅。分析預計，半導體產業要到下半年才能夠迎來全面復甦。

該報告指出，今年首季全球電子產品的銷售額按年僅增加約1%，而第二季增長預料可達到5%。至於晶片首季銷售額按年增長22%，主要受到高效能運算（HPC）晶片出貨量增加、部分記憶體晶片加價所推動，然而，本季度的增幅可能會輕微回落至21%。

需求不均 AI晶片旺 SEMI市場情報高級總監Clark Tseng指出，一些半導體領域的需求正在復甦，但速度明顯不均衡。「AI晶片和高頻寬記憶體是目前需求最高的設備之一，導致這些領域的投資和產能擴張增加。然而，由於AI晶片對少數主要供應商的依賴，對整體出貨量增長的影響仍然有限。」

TechInsights市場分析總監Boris Metodiev亦坦言︰「上半年的半導體需求好壞參半，由於生成式AI需求激增，記憶體和邏輯晶片出現反彈。」可惜的是，由於消費市場復甦緩慢，以及汽車和工業市場的需求回落，故此這些領域的晶片需求仍在調整。而隨着下半年預計消費者需求改善，復甦增速度會加快。

思科上調收入指引 事實上，電子行業復甦不均，亦反映在企業的業績表現。作為港股的「納指七雄」之一，早於2000年與微軟（Microsoft）等同時在香港掛牌上市的老牌科企思科（Cisco、在港上市編號為04333）公布了首季業績，於截至4月27日止季度收入按年倒退12.82%，至127.02億美元；淨利潤按年跌41.28%至18.86億美元。

不過，思科意外地上調了全年業績指引，最新預測全年收入介乎536億至538億美元，以中位數計較先前的預測提高了3.26%。另外，該公司預期，下一個財政年度收入將會實現低至中單位數百分比增長。