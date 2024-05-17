華車企傳須增用國產芯
涉比亞迪東風廣汽 明年前最少應用兩成
資料顯示，目前中國每年銷售逾3,000萬輛汽車，大約佔全球汽車銷售量的三分之一，雖然如此，中國國產車用晶片的供應比例卻只有約10%水平。
不過，據報目前為止，相關採購準則並非強制性，而是以獎勵或信用制度鼓勵內地車廠遵守相關政策。另外，當局還計劃增加採購電動車的其他國產零件，當中包括電子控制器、顯示器及充電供應系統等。
理想或裁員5600人
除了加大內銷零件外，車企亦開始大刀闊斧裁員「瘦身」應對寒冬！最新傳來理想汽車(02015)正在進行新一輪全公司的人員優化，整體優化比例超過18%，其中，銷售服務運營部門裁減超過400人，招聘部由原本200多人縮減到40至50人，智能駕駛團隊減至1,000人以內，估計受影響員工數目達到5,600人。
事實上，雖然目前理想的市佔率符合預期，但新款MPV MEGA銷量不及預期，公司於3月將今年銷量預期由65萬至80萬輛，調低到56萬至64萬輛，故有需要相應縮減員工數量。
據報是次優化員工行動大部分預料本月底前完成，理想汽車將對相關員工實行N+1賠償，目標是在6月15日員工股票解禁之前完成大部分的人員優化計劃，圖藉此節省一部分為員工進行股票兌現的成本，而公司整體目標是降低社會招聘在全公司的佔比，提高校園招聘比例。
此外，同為「汽車新勢力」的蔚來(09866)，其董事長李斌表示，目前全新汽車品牌樂道的研發營銷等資金已包括在蔚來的投入費用中，故未來不考慮將之獨立上市。樂道首款車型L60已開始預訂，預售價約22萬元人民幣。
本田投資電動化轉型
海外車企消息方面，本田汽車（Honda）行政總裁三部敏宏表示，到2030年本田汽車將投資10萬億日圓（約648億美元）推動電動化轉型。根據本田最新業務計劃，公司目標將電動車製造成本降低30%以上，並計劃將北美的電池採購成本降低20%。
估計到2030年，本田將在全球推出總共7款新電動車型，目標電動車以及燃料電池汽車將佔公司全球銷量的40%。本田還計劃於今年稍後開始在中國銷售全新電動品牌「燁」的兩款電動車型，並擬在2040年實現全電動化。
吉汽分拆極氪派特別息
值得留意的是，吉利汽車(00175)就分拆極氪於美國上市派發特別股息，合資格股東每持有22手吉汽股份，將獲分派一股極氪美國預託證券（ADS）的基準，合資格股東可選擇收取分派ADS或現金約164.43元，超出22手以外的每1,000股將獲派7.474元；而持低於22手股東將按比例分派現金，不過，持有低於6手股東將不獲任何分派。
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