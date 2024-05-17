華車企傳須增用國產芯

資料顯示，目前中國每年銷售逾3,000萬輛汽車，大約佔全球汽車銷售量的三分之一，雖然如此，中國國產車用晶片的供應比例卻只有約10%水平。

不過，據報目前為止，相關採購準則並非強制性，而是以獎勵或信用制度鼓勵內地車廠遵守相關政策。另外，當局還計劃增加採購電動車的其他國產零件，當中包括電子控制器、顯示器及充電供應系統等。

事實上，雖然目前理想的市佔率符合預期，但新款MPV MEGA銷量不及預期，公司於3月將今年銷量預期由65萬至80萬輛，調低到56萬至64萬輛，故有需要相應縮減員工數量。

據報是次優化員工行動大部分預料本月底前完成，理想汽車將對相關員工實行N+1賠償，目標是在6月15日員工股票解禁之前完成大部分的人員優化計劃，圖藉此節省一部分為員工進行股票兌現的成本，而公司整體目標是降低社會招聘在全公司的佔比，提高校園招聘比例。

本田投資電動化轉型 海外車企消息方面，本田汽車（Honda）行政總裁三部敏宏表示，到2030年本田汽車將投資10萬億日圓（約648億美元）推動電動化轉型。根據本田最新業務計劃，公司目標將電動車製造成本降低30%以上，並計劃將北美的電池採購成本降低20%。

估計到2030年，本田將在全球推出總共7款新電動車型，目標電動車以及燃料電池汽車將佔公司全球銷量的40%。本田還計劃於今年稍後開始在中國銷售全新電動品牌「燁」的兩款電動車型，並擬在2040年實現全電動化。