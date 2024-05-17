港3月進出口貨量反彈

香港3月份商品整體出口貨量及進口貨量分別按年升0.5%及1%，雙雙扭轉2月的跌幅，與早前披露的3月商品整體出口及進口貨值均見增長勢頭一致。但3月商品整體出口價格及進口價格分別僅錄4.1%及4.5%升幅，仍低於2月的5.8%及5.5%。

對外商品貿易貨量的變動，是從對外商品貿易貨值變動中，扣除價格變動的影響而計算出來。按主要目的地劃分，香港3月輸往越南及內地的整體出口貨量分別升33.6%及7.1%，而輸往美國、印度及台灣的整體出口貨量則跌11%、18%及26.2%。

以首季計，輸往內地及越南的出口貨量明顯有較大提升，各升13.8%及12.2%。同時，輸往所有主要目的地的整體出口價格也上升。進口貨量方面，無論是首季還是單計3月，南韓在多個主要供應地之中的升幅最多，首季按年增多49.5%，3月急漲55.5%，與2月狂飆79%相若。

信用卡應收帳款季跌5% 惟本地信用卡帳戶的貸款意欲降溫。金管局公布今年首季信用卡貸款調查結果，發現信用卡應收帳款總額按季轉跌5.3%，主要是去年第四季由節日消費及持卡人繳付薪俸稅所帶動上升8.5%之後相關影響減退。