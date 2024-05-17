敏華盈利飆兩成派息15仙 股價漲９％
從事製銷梳化家具的敏華控股(01999)公布，截至3月底止年度股東應佔溢利23.02億元，按年增長20.23%；每股基本盈利59.09仙，末期息派15仙。業績理想，刺激其股價昨日急升9.48%，收報6.93元，成交1.35億元。
期內，總收益187.98億元，按年升5.67%；整體毛利率39.4%，按年升0.9個百分點。業績分類方面，梳化及配套產品收益126.58億元，按年增長2.92%；經營溢利21.42億元，增長16.42%。床具及配套產品收益29.87億元，按年增長9.57%；經營溢利6.58億元，增長2.87%。Home集團業務收益6.74億元，按年增長10%；並轉虧為盈，錄經營溢利337萬元。
中國收益122億 增7%
市場方面，包括港澳的中國市場收益122.57億元，按年增長7.6%；北美及歐洲分別錄得收益42.84億元及13.25億元，按年分別增長2.29%及15.31%。
敏華表示，疫後首年內地經濟增速放緩，消費降級明顯，但智能化家居產品愈來愈受到歡迎。去年內地市場功能梳化滲透率快速提升，軟體行業收入重心逐漸去房地產化，逐漸轉變為存量市場為增長核心的新局面，企業核心競爭力逐漸從重管道轉變為產品及品牌的競爭。集團長期堅持產品研發為核心，同步品牌和管道賦能的戰略優勢逐漸凸顯，故見在房地產調控政策後低迷和相對弱需求的市場環境中，集團的中國市場主營業務收入仍能實現按年增長。
截至今年3月底，該企在內地總共擁有7,236間品牌專賣店（不包含格調和蘇寧門店），年度專賣店數目淨增長765間。
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