敏華盈利飆兩成派息15仙 股價漲９％

市場方面，包括港澳的中國市場收益122.57億元，按年增長7.6%；北美及歐洲分別錄得收益42.84億元及13.25億元，按年分別增長2.29%及15.31%。

敏華表示，疫後首年內地經濟增速放緩，消費降級明顯，但智能化家居產品愈來愈受到歡迎。去年內地市場功能梳化滲透率快速提升，軟體行業收入重心逐漸去房地產化，逐漸轉變為存量市場為增長核心的新局面，企業核心競爭力逐漸從重管道轉變為產品及品牌的競爭。集團長期堅持產品研發為核心，同步品牌和管道賦能的戰略優勢逐漸凸顯，故見在房地產調控政策後低迷和相對弱需求的市場環境中，集團的中國市場主營業務收入仍能實現按年增長。