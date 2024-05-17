中通上季收入增 核心利潤升15%

董事長兼首席執行官賴梅松表示，上季速遞行業的總件量按年增25.2%，遠超預期。基於新型直播電商和社交平台的蓬勃發展，一方面刺激大眾的網上消費，帶動速遞業務量的增長；另一方面，也促成了低單價的送件比例上升。同時，速遞價格競爭進一步加劇，行業之間不盈利，甚至虧損的快件佔比變得更多。

截至3月底止首季，該企速遞的包裹量達71.71億件，按年增13.87%，比去年全年的逾兩成增速有所放緩。賴梅松提到，儘管以速遞件量計的公司市場份額較去年同期有所下降，但以利潤計的市場份額進一步提升，證明其戰略的有效性。公司維持今年度包裹量介乎347.3億至356.4億件的指引，按年增速約15至18%。

以分部收入劃分，核心速遞服務的收入達92.4億元，按年升一成。首席財務官顏惠萍指出，首季公司的核心單票價格收入下降2.5%，降幅遠低於行業平均水平。即使其包裹總量增長放緩，但得益於標準化和數智化運營的持續深入，運輸成本等依然實現下跌，同時管理費用結構穩定有效，帶動調整後淨利潤上升。毛利率方面，期內為30.1%，較去年同期的28.1%有改善，惟略低於去年底的30.4%。