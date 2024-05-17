中通上季收入增 核心利潤升15%
面對內地速遞行業減價戰，中通快遞(02057)堅守「不做虧本快件」的底線，今年首季收入按年升10.87%，錄99.6億元（人民幣‧下同），雖然淨利潤按年減少14.62%至14.26億元，但調整後淨利潤增長15.84%至22.24億元。該企預計，今年行業增速將在15至20%之間。
董事長兼首席執行官賴梅松表示，上季速遞行業的總件量按年增25.2%，遠超預期。基於新型直播電商和社交平台的蓬勃發展，一方面刺激大眾的網上消費，帶動速遞業務量的增長；另一方面，也促成了低單價的送件比例上升。同時，速遞價格競爭進一步加劇，行業之間不盈利，甚至虧損的快件佔比變得更多。
截至3月底止首季，該企速遞的包裹量達71.71億件，按年增13.87%，比去年全年的逾兩成增速有所放緩。賴梅松提到，儘管以速遞件量計的公司市場份額較去年同期有所下降，但以利潤計的市場份額進一步提升，證明其戰略的有效性。公司維持今年度包裹量介乎347.3億至356.4億件的指引，按年增速約15至18%。
以分部收入劃分，核心速遞服務的收入達92.4億元，按年升一成。首席財務官顏惠萍指出，首季公司的核心單票價格收入下降2.5%，降幅遠低於行業平均水平。即使其包裹總量增長放緩，但得益於標準化和數智化運營的持續深入，運輸成本等依然實現下跌，同時管理費用結構穩定有效，帶動調整後淨利潤上升。毛利率方面，期內為30.1%，較去年同期的28.1%有改善，惟略低於去年底的30.4%。
股價漲逾8% 半年高
值得留意，中通於3月28日收到第二大股東阿里巴巴(09988)的要約，以每股0.62美元收購手持的菜鳥全部發行在外股份，總代價約9,430萬美元，比起投資成本5,400萬美元高出超過七成。中通已接納要約，並預期將與阿里訂立股份購買協議。完成後，公司將不再持有菜鳥股權。中通昨日股價收升8.69%，報188.7港元，創半年收市高位。
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