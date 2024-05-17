京東純利遠勝阿里

先看業績表現，京東這次更新了業績呈報方式，把報告的分部業務重新劃分為3項，首先是涵蓋自營業務、平台業務、京東健康、京東工業等在內的「京東零售」；反映內部及外部物流業務的「京東物流」；以及包括配送平台達達、京東產發及海外業務的「新業務」。

零售經營溢利縮半成 京東零售上季收入按年增長6.81%至2,268.35億元，惟該業務的經營溢利卻不升反跌，按年跌5.27%至93.25億元，似乎反映出電商行業的激烈競爭拖累盈利能力。從商品分項收入的分布來看，上季日用百貨商品的收入按年增長8.56%，增速高於京東「本業」主打的電子產品及家用電器商品（只有5.31%）。要知道電子產品相對而言通常單價及毛利較高，而這種收入增長來源的變化，也許都是拖累盈利能力的原因之一。

相比起零售業務，京東的物流表現明顯更佳，上季收入按年增長14.72%，達到421.37億元；經營溢利2.24億元，按年由盈轉虧。事實上，物流業務由虧轉盈，是京東整體盈利增長的主要原因。至於新業務方面，除了收入按年倒退外，虧損亦有所擴大。

展望未來，京東首席執行官許冉表示︰「會堅定圍繞核心業務進行技術投入，包括人工智能（AI）大模型應用。」管理層談到有關技術方面的投資戰略，是整場瘋狂斷線的會議中少數能夠聽清楚的部分。

昨日京東公布業績出現一段插曲。事緣過去一段時間大搞補貼戰略的京東，可能是只顧着把錢用在回饋用戶供各種折扣優惠，忘記了升級公司的基本電腦硬件設備，導致昨晚業績會議的網絡廣播一直間歇式斷線，大多數時間基本上無法聽清楚完整句子。在某個轉播了會議的互聯網券商平台上，許多投資者都留言抱怨，甚至嘲諷京東「這麼大的企業，（網絡）連線這麼卡」。

投資者甚至笑稱︰「卡成這樣，幸好京東不是互聯網公司，我都要質疑技術能力了。」另有留言指出，在同一時間舉行業績會議的另一家中資科技企業（直播網址乃相同網站伺服器域名）並無問題，故相信問題是出在京東自身。

京東集團上季業績摘要