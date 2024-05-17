金管今擴數字人民幣在港試點範圍

本港測試數年的數字人民幣跨境使用技術進入最後直路！香港金融管理局將於今日公布擴大數字人民幣（eCNY）在港跨境試點詳情。

下載手機App開通錢包 據指，為便利更多港人於內地使用跨境支付，數字人民幣錢包將可支援轉數快（FPS）增值，同時方便訪港內地旅客使用該錢包進行付款。

數字人民幣應用程式（App）已於各大手機應用程式商店上架，目前港人可於App內開設工、中、建、交4大內銀的數字人民幣錢包，並可透過個人銀行卡或經轉數快，直接從人民幣戶口扣帳，或港元戶口即時兌換人民幣過數；現時支援轉數快過帳的包括中銀香港、工銀亞洲、滙豐、渣打香港、建行亞洲、交銀香港等17間本地銀行。

個人數字人民幣錢包將根據使用者的身份識別強度分為4個類別，以最入門的4類錢包（非實名）為例，下載只需提供手機號碼（包括香港號碼）即可完成開辦，惟餘額上限僅為一萬元（人民幣‧下同），單筆支付上限及每日累計支付上限分別為2,000元及5,000元，每年累計支付上限則為5萬元，但無法與其他個人錢包轉帳。