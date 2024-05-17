大行指加徵關稅對內地經濟影響微

美國宣布對部分中國產品大幅加徵關稅，多項分析相信對中國經濟影響有限，只是需要關注其他國家或經濟體會否效尤。其中美資投行摩根士丹利坦言，新關稅僅屬擺姿態，相關產品佔中國出口美國總值僅4%，佔內地總出口則不足1%，故該行維持內地今年經濟增長4.8%及全年出口增長8%的預測不變。

大摩估美有進一步行動 然而，大摩不排除美國有進一步行動的可能，包括會否限制中資生產改道其他國家。其中內地直接出口到美國的太陽能電池或組件已不多，部分組件供應商已經整合在東南亞的供應鏈，並計劃今年在美國設置組件工廠。故需要關注美國之後會否透過反傾銷或反補貼稅等舉措，進一步限制來自東南亞的出口。

野村中國首席經濟學家陸挺指出，本次美國對華部分產品要到2025年及2026年才加徵關稅，故內地今年有機會出現提前出口的情況。滙豐證券也謂，加徵關稅的象徵意義大於實際影響，因為幾乎所有產品已被美國額外徵收關稅，相信除了鋰電池外，其他會被上調關稅的行業相對有限。該行估計，新關稅對雙邊貿易關係影響不大，又不預期中國會有重大報復行動。

微軟傳撤走在華AI團隊 雖然分析師預料內地不針對個別公司，但個別公司已「自動走位」。內地消息指出，美國科技公司微軟（Microsoft）計劃將中國區Azure人工智能（AI）團隊集體「打包」送往美國和澳洲，受影響部門包括AI Platform、Azure ML在內的核心團隊都會撤出中國，受波及員工人數上百名。據悉團隊成員要在6月7日在出國工作和領取補償離職之間作出決定。有員工反映，消息突然和倉促，懷疑公司是變相裁員。微軟對媒體回應表示，本次是給部分員工一個可選的內部調動機會，不會影響公司在華的營運。