華再掟美債 持倉15年最少

僅剩7674億美元 日本英國反狂吸 美國聯儲局的減息呼聲又再升溫，惟中美關係持續乍暖還寒。隨着美國不斷高築貿易壁壘、保護主義舉動沒完沒了，中國要向美國還擊，拋售美債向被視為可行的其中一途。最新數據顯示，作為美國第二大海外「債主」的中國，今年3月的美債持倉規模跌至2009年3月之後最低，僅餘7,674億美元（約5.98萬億港元），按月再縮76億美元（約592億港元），是連續3個月下跌，亦反映近年中國有別於其他國家，並非渴望透過買美債「賺息又賺價」，其「去美元化」戰略正透過減持美債來實現。

集中留意中國交易美債的資金流向，就更能解釋上述倉位為何急降。事關據美國財政部的「海外居民長期證券持有報告」顯示，中國已經連續5個月淨賣出美債，而3月份的淨沽售金額為98.13億美元，累計涉及623.93億美元。

之不過，3月底海外合計持有的美債規模仍增加1,199億美元，至8.09萬億美元，再創新高。其中「頭號債主」日本，月內所持的美債規模續創2022年8月以來最高，達1.187萬億美元，按月再多199億美元。資金流亦與其持倉同步上升，3月淨買入121.4億美元。此外，英國3月的美債倉位亦增至7,281億美元，按月多268億美元，持倉規模位列第三。

鱷王看淡美債嗌減持 惟分析認為，由於日本於上月至本月初曾干預匯市，意味在穩定圓匯的大前提下，日本有可能減持包括美債等美元資產，而相關情況或於4月的國際資本流動報告（TIC）反映。

美國10年期國債孳息率昨日一度觸及逾5星期低位，見4.315厘，之後在4.34厘爭持。30年期長債孳息率跌1.8點子至4.489厘。傳統上，債息下跌之時、債價理應上升，對手持債券的投資者而言理應是好事。不過，全球最大對沖基金橋水（Bridgewater）創始人達利奧（Ray Dalio）最新卻看淡美債行情，更建議投資者將部分資金轉移至海外其他市場。

宜印度印尼星洲尋寶 這位「鱷王」向外媒闡述了何解他對美國憂心忡忡，並直言美債正面對內憂外患的衝擊。談「外憂」，他提及美國在俄烏戰事後對更多國家實施制裁，曲線減少國際之間對美債的需求。至於「內患」問題，他認為由於高利率加劇了高負債，在「惡性循環」下，華府背負的債務負擔極之龐大。

他反建議投資者在印度、印尼、新加坡、馬來西亞、越南和一些海灣國家等尋寶，同時認為黃金是分散投資的好工具。

被問到今年的美國總統大選行情，他認為今年大選是他一生中最重要的一場選舉，原因是大選期間可以看到氣候變遷和使用人工智能（AI）等焦點議題是否失控。雖然他無直面回應屬意拜登抑或特朗普，惟他提及最近參加了美國流行天后Taylor Swift的音樂會，而由於Taylor Swift是民主黨粉絲，以此推論，達利奧應是支持民主黨。

達利奧建議將部分資金轉至其他市場。 中國持有美債總額續降