道指首破4萬關 股神投資Chubb

由股神巴菲特掌舵的控股公司巴郡（Berkshire Hathaway）披露了13F美股持倉文件，除了市場早已知悉的大手減持蘋果公司（Apple Inc.）股票操作（持股量按季下跌12.83%）外，更重要的是，過去幾季巴郡一直申請保密、在13F文件中豁免披露的神秘投資亦正式對外公布──就是總部位於瑞士蘇黎世的安達保險（Chubb）。

PCE物價升幅預期放緩 巴郡累計買入了2,592.38萬股安達保險，截至3月底時相關持倉價值達到67.17億美元（約523億港元），一躍成為其第九大美股持倉。保險、能源乃巴菲特最為熟悉的兩個行業，巴郡本身亦透過其子公司經營保險業務，過去亦曾多次進行同業收購，因此今次入股安達的做法也符合股神一貫作風。

至於投資組合中的其他持股則大致相同，少數的明顯變化之一，是上季全數清倉電腦公司惠普（HP）的股票，惟該消息已經是舊聞。

受消息提振，安達保險股價於周四早段曾升6.56%，高見269.58美元。整體大市則反覆向好，道指曾升121點，報40,029點；標指升16點，報5,324點；納指升51點，報16,793點。

展望後市，瑞銀財富管理認為，未來數月的數據將更有利於支持聯儲局減息，使優質債券及股票受益。基於周三公布的消費物價指數（CPI）通脹開始冷卻，該行預計月底公布的個人消費開支（PCE）物價指數的升幅亦會放緩，但聯儲局對於減息可能仍會保持耐心。

CPI數據烏龍提前上載 隨着住屋成本上升壓力減輕、勞動力市場數據疲軟，以及經濟增長似乎有放緩迹象，瑞銀目前仍估計聯儲局今年內會減息0.5厘。

另一邊廂，早前美國CPI數據公布原來發生了一些小插曲。有人發現，美國勞工及統計局在周三當日，原來提早了約30分鐘上載數據文件至其網站，使CPI數據提前洩露。有趣的是，當時市場並未作出任何反應，直到半小時後數據「正式公布」，市場才開始瘋狂炒作減息。這次事件亦使外界更關注美國政府的數據安全措施。

需留意的是，由於美國勞工及統計局的網站封鎖了中國地區，除非使用虛擬私人網絡（VPN）等方式繞過限制，否則即使美國政府不小心提前上載數據，在香港也只能等到正式公布時間，才能從勞工部的網站上獲取美國CPI的新聞稿。

巴郡上季10大美股持倉