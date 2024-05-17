大鱷增持中資科技股 首季掃京東阿里巴巴

資料顯示，京東是Scion Asset Management的最大持倉，阿里巴巴則是公司的第二大持倉，在增持5萬股後持有阿里巴巴總值900萬美元的股份。

H&H再吸Apple 掟巴郡 與此同時，被指與「中國巴菲特」之稱的內地投資者段永平有關的投資機構「H&H International Investment」，其最新向SEC披露的13F文件顯示，今年首季對蘋果公司（Apple Inc.）加倉486萬股，最新持有Apple 645萬股，貨值逾百億美元；同期減持了巴郡B股65.4萬股及Alphabet 25萬股。

負責管理挪威主權財富基金的挪威央行指出，基於「道德原因」考慮，決定將印度阿達尼港和經濟特區公司、L3Harris Technologies和中國的濰柴動力排除在政府養老基金之外，意味不會將資金投資於相關公司。

挪威央行表示，擔憂濰柴動力參與向武裝衝突國家出售武器；而排除投資阿達尼港是因為該企在戰爭或衝突局勢中助長嚴重侵犯個人權利，有不可接受的風險。至於美國國防承包商L3Harris就因開發和生產核武器部件而被排除。

阿達尼港為印度億萬富豪阿達尼（Gautam Adani）旗下企業集團的一部分，自2022年3月起一直在挪威央行的可能排除投資的觀察清單上，今次正式被排除。