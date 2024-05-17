中央傳最快今傾收購住宅貨尾

內地4月主要經濟數據和70大中城市樓價指數公布前夕，市傳政府最快周五召開大型會議，就收購存量待售住房、保交樓等與房地產相關的工作議題進行商議，包括地方政府和國有銀行等各方主要負責人，將參加是次由國務院召開的視頻會議，國務院擬尋求在本月底前收集相關人士的反饋，並在6月敲定計劃草案。而內地昨亦漏夜預告今日下午4時將舉行例行吹風會，由住建部、人民銀行等介紹保交樓工作配套政策。

事實上，各地政府準備接手現樓或臨近交付階段的貨尾房策蹤影乍現。杭州市臨安區住房和城鄉建設局日前發公告，擬在臨安區範圍內收購一批商品住房用作公共租賃住房。

據公告，杭州地方部門的收購房源需滿足兩大條件，分別是以整幢作為基本收購單位，同時單套建築面積不超過70方米；及需搭配一定比例車位。房源面積原則不超過一萬方米，須為現樓或一年內具備交付條件的樓花。收購價方面，則以不超過周邊房源、車位的評估價作為最高限價。而供應商亦要符合近3年經營活動中無違法違規或失信行為等資格。

昨日國家發改委更在官方平台發表文章，直接提及推進保障性住房建設，加快構建房地產發展新模式。以上種種，令外界解讀為房企去庫存出現新導向，對各地保障房的建設工作也具有啟發意義。

投行摩根大通指，中央可能救市的消息並非全新概念，但擴大規模的可能性仍能提振市場情緒。目前該行對是次救市規模是否足以引發行業復甦持懷疑態度，惟認為整體方向正確，對內房股有正面作用，料內房股強勢或持續至7月，惟提醒若政府收購規模最終令市場失望，估計行業表現將再次跑輸大市。

北京傳研鬆第三套房限購 另一投資研究機構晨星指出，隨着房地產行業消息變得更趨積極，4月內房板塊漲幅部分抵銷了上季的大幅拋售，再次印證行業風險下降、股價已反映過度擔憂的看法，預計主要開發商和物管公司的估值將在盈利前景改善的情況下找到更多支持。

不過，對於逾50個內地城市陸續推動樓市「以舊換新」的舉措，有外媒引述房企管理層透露，暫時未有興趣參與，因為二手樓市場低迷，擔心潛在買家不足，難以出售換來的二手樓單位。

除了舊樓換購、回購收儲外，一線城市限購政策放寬也在持續。內媒稱北京五環外地區限購研究鬆綁，可能涉及第三套房的購買限制調整。目前相關內部文件正在審議中，主要優化家庭住房貸款套數的認定標準。