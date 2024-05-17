資金湧入 港股再上 成交兩千億年半最強

恒生科技指數連升5日，累升5.16%，昨日再升30點或0.76%，收報4,072點。其中又以騰訊表現最搶鏡，即市一度高見401元，見去年1月之後最高，惟收市未能企穩於400元大關，報397元，升3.98%。

一眾投資大行最新同步上調騰訊目標價，當中以花旗「最牛」，將其目標價大幅調高至515元，即較現價高出逾22%。該行解釋，騰訊上季業績為今年業務發展奠定良好開局，又料其第二季本土及國際遊戲收入各升4%及8%，廣告收入料升15.6%。中金則將「企鵝」目標價由418元調升至468元，評級「跑贏行業」，稱其遊戲流水重回增長，毛利率提升亦帶動利潤表現遠超預期。