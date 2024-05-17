資金湧入 港股再上 成交兩千億年半最強
港匯6個月新高 騰訊業績對辦領漲
環球股市近期氣氛高漲，港股更愈升愈有。恒指於佛誕假期過後繼續上揚，昨日再創9個月新高，收升302點或1.59%，報19,376點，同時成交更激增至2,048億元，是自2022年12月7日之後最大單日成交額。分析指，騰訊控股(00700)季績對辦是升市催化劑之餘，港元升值亦是重要助力。事緣昨日港元匯價曾高見7.8012，見近半年最強，反映資金正流入港股，形成港匯、港股雙升局面！
恒指周四高開189點後，雖然升幅一度縮至40點，惟之後重拾動力，午後最多升369點，高見19,442點，收市升勢稍為放緩。北水昨淨流入39.72億元，全日沽空比率為14%。另要留意，恒指季檢今日公布，此前有指快手(01024)有機會「染藍」。
騰訊最牛目標價515元
恒生科技指數連升5日，累升5.16%，昨日再升30點或0.76%，收報4,072點。其中又以騰訊表現最搶鏡，即市一度高見401元，見去年1月之後最高，惟收市未能企穩於400元大關，報397元，升3.98%。
一眾投資大行最新同步上調騰訊目標價，當中以花旗「最牛」，將其目標價大幅調高至515元，即較現價高出逾22%。該行解釋，騰訊上季業績為今年業務發展奠定良好開局，又料其第二季本土及國際遊戲收入各升4%及8%，廣告收入料升15.6%。中金則將「企鵝」目標價由418元調升至468元，評級「跑贏行業」，稱其遊戲流水重回增長，毛利率提升亦帶動利潤表現遠超預期。
阿里插穿$80 金融股揚
另一邊廂，業績遠遜預期的阿里巴巴(09988)，大行對其評價眾說紛紜。摩根大通認為，未來3至6個月阿里股價會在區間上落，惟料阿里若然於8月底完成轉換為於港交所雙重主要上市，最快可能在9月納入「港股通」。
摩根士丹利則指，阿里季績反映受投資影響，核心業務淘天集團變現前景及盈利增長缺乏能見度，認為投資者對其要有更多耐性，對其持謹慎態度，維持「與大市同步」評級。阿里股價昨插穿80元，收報79.7元，跌3.56%。
平保考慮沽售滙控持股
至於滙豐控股(00005)，市傳集團傾向從內部尋找行政總裁繼任人選。另外，昨晚有媒體報道，中國平安正考慮以何種方式減持市值130億美元的滙控持股。滙控昨日收報70.1元，升1.66%。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：