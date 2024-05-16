專家樓評：美倘減息 港P或僅微降

日前美國聯儲局議息會議宣布基準利率維持在5.25至5.5厘區間不變，並已連續6次按兵不動。當局主席鮑威爾表示，在降息問題上獲得信心的時間將比原先預料更加漫長，而短期通脹預期已經上升，今年通脹數據仍存不確性，在有信心通脹趨向2%的目標前，現時降息是不合適。

現時美國整體通脹確實仍存在不少隱憂，除了消費物價指數（CPI）高企之外，美國就業增長超預期、油價及樓價指數高企，加上俄烏及以巴等地緣政治問題和紅海危機，使通脹前景仍存在很多不確定性。

雖然通脹數字未如預期，但鮑威爾在是次會議強調聯儲局下一步不太可能加息。故此，相信聯儲局將繼續密切觀察市場、經濟狀況及通脹走向，聯邦基金利率將維持高水平一段時間。

預期最快下半年出手 另外，鮑威爾表示，由6月1日開始，聯儲局國債贖回上限將從每月600億美元降到250億美元，放慢縮減資產負債表（又稱QT、縮表）的步伐，將確保貨幣市場平穩過渡。

其實，放慢縮表屬初步減息的信號，雖然美國整體通脹情況反彈，使減息預期延後，但聯儲局早年激進加息下曾引發金融問題，繼去年美國多家銀行發生倒閉事件，近期再有區域銀行（共和第一銀行）宣布倒閉，估計當局會關注未來通脹及勞動力市場走勢，如果情況有所改變，可能會提前減息，不排除最快於下半年開始減息。

香港方面，本港銀行日前亦宣布最優惠利率（P）維持不變，置業及供樓負擔沒有增加，對樓按市場有正面作用。美息高企下，港元拆息（HIBOR）將繼續徘徊4厘以上的高水平，即本港銀行普遍新做按揭息率將維持於4.125厘水平。若下半年美息下跌，本港拆息或跟隨逐步回落至4厘或以下水平。

故此，認為本港銀行會視乎拆息走勢、多項外部因素及自身策略而決定減息步伐，不排除於聯儲局減息後，本港銀行會考慮先輕微下調最優惠利率。

經絡按揭轉介營運總監 張顥曦