宏觀分析：股票仍值博 宜放眼歐亞

目前環球股市面臨的挑戰是金融市場表現過於集中，導致失衡情況出現。股市已創下新高水平，部分大型增長企業再次為股市提供動力。當中，英偉達（Nvidia）繼2023年上升2.4倍後，2024年初以來再升80%。

因此，人們對金融市場走勢已產生憂慮。然而，從估值角度來看，環球股票估值仍極具吸引力。若剔除最大型的科技股，2024年標準普爾500指數的預測市盈率約為19倍，與近期歷史水平一致。

美國股市與其他市場的估值存在着較大折讓，並且低於過去15年的中位數。雖然無論按任何指標計算，美國股市的整體估值不算便宜，但「科技七雄（Magnificent 7）」錄得出色的企業盈利，為估值帶來支持。

日企改革 提振回報 目前情況與上世紀90年代的「科網泡沫」時期仍相差甚遠，因為當時投資者在沒有任何企業盈利支持的情況下，只關注網站點擊率與市值之間的比例。而目前的金融環境與20世紀90年代截然不同，故認為目前股票估值不高。

從股市的相對估值來看，宜對超大型股票持中性看法，惟現時沒有催化劑促使投資者減持「科技七雄」，但無論如何，若將這7隻股票視為一體，將不能充分反映推動每家公司業務的不同因素。亞馬遜、Alphabet及微軟的增長動力，與蘋果公司（Apple Inc.）或特斯拉（Tesla）存有明顯差異。故此，更傾向於依靠選股能力，來評估每隻股票的個別風險。

然而，由於美國以外地區的股票估值更具吸引力，現時應將股票配置範圍擴大至環球其他地區。已有一段時間看好日本市場，因為日本實施的刺激性的貨幣政策及企業文化持續改善，有利資本配置和提高股東回報。

環球製造業復甦利好歐洲、亞洲及新興市場股票。此外，通脹下降可能為美國及歐洲提供合理的減息理由，從而對估值帶來正面影響，而且很多新興經濟體已開始實施寬鬆的貨幣政策。

值得留意的是，金融市場表現持續向好，由2024年初以來，44%的股票表現跑贏MSCI所有國家世界指數，而2023年這一比例為34%。於今年內，若各國央行未能實現通脹目標，環球金融市場環境可能會變得更具挑戰性，但目前仍看好股票。

黃金提供良好防守力 債券方面，由於美國經濟數據持續穩健，金融市場已重新調整對美國債券的利率預期，並與對經濟「軟着陸」的看法更加接近。雖然估值有所改善，但美國應該不會立即陷入經濟衰退，因此維持對債券市場的中性看法。在固定收益方面的配置專注於收益，而不是期望與股票的負相關性或出現顯著的債券價格上漲。

另仍看好黃金，因為它將會受惠於環球央行實施寬鬆貨幣政策，亦由於通脹較預期維持更長時間，黃金亦能提供良好的防守作用。

分散投資降地緣風險 最後，談及政治風險，不幸的是，地緣政治的緊張局勢已呈常態化，而投資者對2024年環球政治選舉議論紛紛。地緣政治事件發生的時間幾乎無法預測，因此難以根據相關事件提早作出部署。能採取的唯一有效防範措施，是分散投資於不同的地區和資產類別，同時從企業的角度審視環球供應鏈的韌性。

各地政治選舉的時間是眾所周知，但投資者過度強調選舉的重要性。已經看到政治共識轉向加強財政干預和保護主義，因此無論選舉結果如何，這些共識都將會繼續存在。這現象將導致經濟增長與通脹之間的平衡惡化，同時反映不太可能重回零利率時代。

這也意味着，隨着財政支出增加的影響蔓延至債券市場，需要重新考慮主權風險。這亦與20世紀90年代存在明顯差異，當時各國政府注重財政廉潔，因而從結構上低估了債券市場的風險。政治局勢固然重要，但當中帶來的影響往往需要長達數月，甚至數年之久才會顯現。

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