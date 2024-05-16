擎天半島車位賣150萬 貶37%

本港整體物業市場價格下滑，供應不多的車位亦未能幸免，以往被追捧的鐵路站上蓋車位驚現損手成交。九龍站擎天半島有車位僅以約150萬元易手，約6年大幅貶值約37.5%。

據了解，上述為項目的3樓單號車位，早於2018年的成交價為240萬元，最新成交價大跌90萬元。近期同盤一個一樓單號銀主車位，透過拍賣行放售，開價150萬元。該車位連同另外兩個車位，原業主於2019年以約980萬元一併購入，平均每個做價327萬元，而其中一個單號車位已於今年初以約185萬元沽出。

新界老牌鐵路屋苑之一的火炭駿景園，近期一個地下雙號車位亦僅以約99萬元轉售，該車位2017年第四季的成交價約135萬元，相隔逾6年仍要蒸發約36萬元，貶值幅度約26.7%。事實上，今年該屋苑部分車位做價已低至約90萬元。

環宇海灣車位平過8年前 另外，鄰近屯馬綫荃灣西站的荃灣環宇海灣也錄車位貶值個案。項目第2層一個雙號車位近月以約140萬元賣出，較約8年半前的購入價約141萬元，仍低約一萬元。

近月本港車位成交大減。香港置業研究部指出，據土地註冊處資料，今年4月錄373宗純車位註冊登記，較3月的540宗減少約30.9%。若以金額劃分，上月價值逾200萬元純車位交投跌幅最大，期間只錄45宗註冊，按月減少約73.2%。