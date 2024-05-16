二手低價：怡心園每呎$7888料10年低

二手樓市交投顯著回落，有將軍澳私樓以平過居屋價易手。怡心園低層套三房單位獲用家承接，呎價僅7,888元料屬該盤10年前水平。

美聯林健偉表示，上址為項目4座低層G室，實用面積約606方呎，屬套三房間隔。據悉，單位開盤叫價510萬元，放售約一個月獲換樓客洽詢，睇樓一次即決定承接單位，議價後以478萬元成交，呎價低過同區居屋。資料顯示，原業主於2005年9月以178萬元購入，最新轉手帳賺約300萬元。

高爾夫景園呎售7413元 另外，北區高爾夫景園單位呎價創項目約7年半新低。美聯葉容生透露，該項目7座一個連天台戶，實用面積約1,144方呎，屬套三房連工人套房設計。據悉，單位以980萬元連一個車位放售，近日減價至900萬元，最後以848萬元獲區內用家買入，呎價約7,413元。原業主持貨約14年帳面獲利288萬元。資料顯示，項目對上成交呎價低位，為1座低層B室，於2016年11月以759.8萬元售，呎價約6,857元。

天水圍嘉湖山莊錄極速劈價成交。中原伍耀祖表示，項目3期翠湖居4座低層H室三房戶，實用面積約552方呎，享中央公園景，叫價500萬元，放盤僅一日，即獲買家洽詢，最終獲減價41.2萬元，以458.8萬元承接，呎價約8,312元。

華蘭花園劈至480萬易手 業主紛紛割價求出貨，鰂魚涌華蘭花園成交價返回7年前水平。利嘉閣陳家豪稱，該盤翠蘭閣低層B室兩房戶，實用面積約388方呎，最初以620萬元放售，最終累劈約22.6%，以480萬元沽，呎價約12,371元。屋苑現時有約9個放盤，入場費550萬元。