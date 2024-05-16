產經

兩周40宗終止買賣 年飆4.7倍

樓價重返7年前水平，新盤市場頻頻錄得取消交易。據統計，5月上半月錄得至少40宗交易再未有進展或終止買賣合約個案，雖然較上月同期約47宗少約15%，卻比去年同期約7宗大幅增加逾4.7倍，反映有關數字近月持續高企。
最新個案包括恒基地產(00012)的啟德HENLEY PARK，項目1A座27樓G室一房戶，實用面積384方呎，原於去年7月以812.34萬元沽出，呎價約21,155元。信和置業(00083)的馬鞍山Silversands第5B座3樓C室連平台兩房戶，實用面積433方呎，平台面積93方呎，早於2021年7月以946.03萬元售出，當時呎價約21,848元。兩宗交易均已於日前終止。
#LYOS佔15單
事實上，月內暫時所錄的個案大部分來自近一、兩年入伙的樓盤。長實集團(01113)旗下洪水橋#LYOS佔15宗。中國海外發展(00688)的啟德維港1號亦佔9宗。
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