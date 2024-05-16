兩周40宗終止買賣 年飆4.7倍

樓價重返7年前水平，新盤市場頻頻錄得取消交易。據統計，5月上半月錄得至少40宗交易再未有進展或終止買賣合約個案，雖然較上月同期約47宗少約15%，卻比去年同期約7宗大幅增加逾4.7倍，反映有關數字近月持續高企。