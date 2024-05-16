新盤半月售860伙跌16%

剛過去兩個月，發展商蜂擁推盤下，幾乎每個周末都有全新盤開售，5月上半月亦不例外。何文田站朗賢峯第IIB期於本月首個周末開始次輪銷售，第二輪至今售出220伙，期內銷售總金額逾24.7億元。同系列的朗賢峯第IIA期則採招標形式發售，月內售出約29伙，套現逾6.8億元。兩期項目於5月上半月沽出的單位，佔整體一手市場約三成。

YOHO Hub II今晚截票 新鴻基地產( 00016 )旗下已屆現樓的元朗站The YOHO Hub II，於上周六亦公開發售210伙，開售短短7小時全數售罄，套現約19.4億元。發展商見形勢大好，隨即提價加推高層單位，並安排本周六緊接作次輪銷售，推售213伙。次輪將於今晚8時截收認購登記。

美聯物業住宅部行政總裁布少明估計，5月全月成交量可達1,500宗，若啟德柏蔚森趕及月內開售則可達2,000宗。雖然一手交投按月稍為回落，但成交量水平反映仍屬旺市。

SEASONS系列一日開兩單 另外，單計昨日佛誕假期，暫錄17宗成交，比去年同期8宗為多。會德豐地產的將軍澳日出康城SEASONS系列佔兩伙，共涉1,187.6萬元。項目第12B期PARK SEASONS以657.5萬元售出第2A座23樓A室，實用面積448方呎，呎價約14,676元。