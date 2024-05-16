新盤半月售860伙跌16%
朗賢峯兩期沽249戶 吸31億封王
剛過去兩個月，發展商蜂擁推盤下，幾乎每個周末都有全新盤開售，5月上半月亦不例外。何文田站朗賢峯第IIB期於本月首個周末開始次輪銷售，第二輪至今售出220伙，期內銷售總金額逾24.7億元。同系列的朗賢峯第IIA期則採招標形式發售，月內售出約29伙，套現逾6.8億元。兩期項目於5月上半月沽出的單位，佔整體一手市場約三成。
YOHO Hub II今晚截票
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的元朗站The YOHO Hub II，於上周六亦公開發售210伙，開售短短7小時全數售罄，套現約19.4億元。發展商見形勢大好，隨即提價加推高層單位，並安排本周六緊接作次輪銷售，推售213伙。次輪將於今晚8時截收認購登記。
另一個於5月作首輪開售的全新盤，資本策略地產(00497)鄰近港鐵佐敦站的高臨，經過兩輪銷售亦售出約115伙，總成交金額達8.3億元，佔全盤259伙約44%，銷量成績躋身三甲。
總成交百億 大額佔11宗
美聯物業住宅部行政總裁布少明估計，5月全月成交量可達1,500宗，若啟德柏蔚森趕及月內開售則可達2,000宗。雖然一手交投按月稍為回落，但成交量水平反映仍屬旺市。
SEASONS系列一日開兩單
另外，單計昨日佛誕假期，暫錄17宗成交，比去年同期8宗為多。會德豐地產的將軍澳日出康城SEASONS系列佔兩伙，共涉1,187.6萬元。項目第12B期PARK SEASONS以657.5萬元售出第2A座23樓A室，實用面積448方呎，呎價約14,676元。
餘盤貨方面，佳明集團控股(01271)的青衣明翹匯，最新售出1座29樓A室，屬三房一套連多用途房間隔，成交價1,687.5萬元，呎價約20,911元。發展商指，全盤僅餘最後7伙分層戶及6伙頂層複式戶待售。
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