簡訊一覽
●思捷環球(00330)繼早前將瑞士及比利時附屬公司提交破產申請後，昨日公布在德國法院申請對7間德國附屬公司資產啟動自我管理下的破產程序，待法院批准，附屬的破產程序將通過債務人佔有程序進行。
●中國平安(02318)旗下財產保險及人壽保險今年首4個月原保險合同保費收入分別為1,035.28億元人民幣及2,121.55億元人民幣，按年分別升3.1%及1.9%；另旗下平安養老保險及平安健康保險之保費收入按年分別跌0.8%及增長12%。
●遠東發展(00035)以代價1,724.49萬英鎊（約1.68億港元）另加增值稅，出售擁英國兩項物業的Boundary Farm Car Park權益，估計交易完成後可錄得約22萬英鎊收益。
●中國神華(01088)今年4月及首4個月商品煤產量按年分別升5.4%及2.4%，煤炭銷售量分別按年升1.1%及6.9%，另總售電量按年分別升9%及7.4%，但航運周轉量分別跌20.3%及4.1%。
●洪九食品(06689)披露，已獲悉控股股東、董事長兼執行董事鄧洪九於5月15日質押公司2,580萬股內資股予中國銀行（泰國），作為公司附屬公司天長地久國際貿易一筆總額為12億泰銖貸款融資的質押。截至昨日鄧累計質押公司內資股總數佔公司已發行股份總數的9.43%。
●為應對汽車出口業貿易壁壘的衝擊，內地5部門昨日發布關於開展今年新能源汽車下鄉活動的通知。車企比亞迪股份(01211)在墨西哥發布中型混合動力皮卡車鯊魚（Shark），據報未受是次美國加徵關稅影響，因公司沒有進軍美國市場的計劃。另外媒引述比亞迪美洲區消息指，已推遲投資規模2.9億美元、原預期在明年底前後投產的智利電動汽車電池鋰陰極項目計劃。
●廣汽本田本月稍早尋求員工自願離職，現約有1,700名員工同意，佔生產員工總人數的14%。另美國電動車企業特斯拉（Tesla）計劃在加州額外再裁員601人，將在6月20日起的14天內開始進行。
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