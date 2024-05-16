亞太銀髮商機料35萬億 醫療科技金融地產潛力大

全球人口老化，不利的一面是勞動力人口減少，在職人口負擔增加，從而引來經濟產值下降之憂。不過，銀髮族中，不少都是儲了一筆退休金的「有銀士」，且對生活質素有要求，是消費市場中的一群「中堅分子」，若能發掘到銀髮族市場的潛力，養老產業商機也可成一片投資藍海！

高齡護理服務規模望13萬億 有統計顯示，單是亞太區，估計到2025年高齡人口將達6億人，總市場估值逾4.5萬億美元（逾35萬億港元）。如何安老既是個人人生與社會大事，「長壽型經濟」興起，商機涉及健康高齡化、認知障礙友善社會、創新護理科技、支援長者就業、安老樂活等多個範疇，總括而言可歸納為以下重點。

長者身體機能不如前，針對慢性病的紓緩等的健康管理需求甚殷，這為眼科、牙科、物理治療、中醫產業帶來發展機會。為了強身健體，長者保健都是一大學問，如長者健身、復康服務，適合長者的飲食、護理及醫療器械產品等，都是大市場，得因應銀髮族的需求變化不斷革新。

有行業統計顯示，2022年全球高齡護理服務市場的規模達10,840億美元，估計到2028年將增至16,820億美元（約13.11萬億港元），即2023至2028年間的複合年增長率將達7.3%。包括醫療器械、醫療服務、互聯網醫療，都是受惠產業，不妨多花心思發掘相關的潛力股。

養老金撐起歐美資本市場 正正由於如今不少銀髮族都是小家庭，不是沒有下一代，就是不想依賴下一代，故須及早籌劃退休生活的財政需要。人壽保險、醫療保險、保險年金出長糧等的需求日增，如何透過適合風險的理財產品，將資本增本增利，以保障退休生活，都為金融機構提供可觀的商業機會。

類似內地的社會保障制度，以及香港的強積金制度，都涉及養老金融的範疇，透過儲蓄和運用金融工具，以保障高齡人口退休後的基本生活需要。例如內地，養老金的來源及相應的制度體系由3個支柱構成，分別是基本養老金、職業養老金和個人養老金。實際上，來自養老金的投資金額數量龐大，養老金融除了可視為提供養老金投資收益的一途之外，往往也是支持金融市場穩定發展的長期資金來源，例如歐美及中國等地，養老資金都是資本市場的主要參與者之一。

安老院舍社區需求大增 高齡人口增加驅動養老地產發展。銀髮族的退休住所，可以是設有專業設施和服務的護老院舍，也可以是居家安老規劃附設安老設施的養老社區等。發展商更可在建屋上應用創新科技元素，配合研發軟件，推動智能家居，協助銀髮族過舒適的生活。

比如手機，可以簡單連接智能家具、燈具、雪櫃、空調、意外感應、保安系統及衞星定位，還有做到身體狀況監察並連接醫療機構系統等，為銀髮族提供更大的便利和安全。也許將來服務長者的，不只是家傭，而是會唱歌、會煮飯、會傾談、會監察身體狀況並向相關機構發警報尋求協助的智能機械人！

高齡人口日益增加，成為年輕消費群以外的新動力，據報中國在2021年的高齡產品及服務市場總體規模達5.7萬億元人民幣。高齡人口主要消費支出為日常生活開支，其次是養生健康及娛樂社交，旅遊、醫美、寵物等新消費的需求亦不容忽視。

當然，政府也得及早籌劃完善安老政策及社區支援，並在公、私領域都推出鼓勵護理產品開發及優化支援服務的措施，推廣安老知識，讓社會各界都有所準備，才能應付人口結構轉變所帶來的挑戰。