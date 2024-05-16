致富智庫：中年籌備退休有心唔怕遲

人生匆匆數十載，年輕時敢作敢為，沒有太大負擔的更敢於冒險拚搏，可一到「半百」的中年，就開始要思考退休的日子如何過。是否有足夠的財政資源支持晚年生活，如何善用手頭資金，確保有更好的退休生活。是故，即使是已經人到中年，理財何時都不怕遲！

做好財務規劃滿足需要 一般而言，人到「入伍」（即50歲），說老不老，說後生也不再後生，更普遍的是上有高堂，下有妻兒，每月固定開支不菲，卻要開始認真計劃一下未來的退休生活，如何運用投資、儲蓄，規劃好財務，以滿足退休生活的需要。

事實上，雖然香港人60歲可以用「兩元走天下」，即用兩元乘搭大部分公共交通工具，但香港的醫療、住屋等開支不菲，就如自用物業，每個月交管理費、每季交差餉，即使不吃飯也要交一大筆固定使費，若然沒有足夠積蓄，又或者沒有籌劃年金等可持續的收入來源，生活都幾閉翳。

理財3大基本步 買保險投資不可少 中年人要懂得理財，皆因「你不理財，財不理你」，一到退休，在在需財，故必要及早開始投資理財，總括有3招基本步可應對。

每月定額投入收息儲蓄 第一招是出於保障的目的，將自身難以承擔的風險轉嫁給別人，所講的正是保險，尤其是醫療保險。別以為每個月交保費是好傻的事情，實際上，當人上了年紀，一個不幸要做一次大手術，私家醫院費用動輒數十萬元，足以令人大失預算，不想到公立醫院作長時間輪候，及早買一份醫療保險，將這個不可臆測的風險轉嫁部分給保險公司分擔，誠然是一個重要的對策，也是對自己與家人一個負責任的行為。

第二招，是每月花費固定金額於收息儲蓄或投資，反正就要確保這筆錢安全，而又能夠達到資本增值、財息兼收的目標，免得大花筒月月清光。甚至可以考慮多供強積金，以爭取更理想的退休積蓄儲備。

第三招，作出適量的風險投資，畢竟距離退休年齡還有十多年，即使已屆中年仍有固定收入，能承擔一定的風險投資，期望能把握退休前爭取更佳的投資回報。反正，別以為自己人到半百，不可以再冒風險，反而應把握能承擔風險的時間，因應風險承擔能力，爭取提高回報的投資，謹記活到老，學到老，沒有藉口不讓自己進步！

總括3招應用於日常生活，每月收入可以用「541」或「631」法則，即將全部資金按照5：4：1或6：3：1的比例，投放在「日常支出（連保費）」、「理財基金」與「風險管理」3大類別，確保理財時不會動用到原先生活開銷的費用，並為日後儲存一筆足夠應付風險管理的基金。

量入為出 覓專業建議 當然，除了以上3招，中年人可能面對的問題，包括開源方面缺乏規劃、財富繼承沒有概念、流動性資金不足等，得記住以下5大法則。

第一是若自認對投資理財力有不逮，就去找專業投資建議；第二是嚴格守好量入為出原則，每月都要計算收入及開支，監察財務狀況；第三是清楚劃分好財產種類，加強現金流；第四是思考如何集中管理好財產繼承，免老來有病無及早作適當處理，他日假手於人後悔就太遲；第五是改變消費習慣，購物不再是隨心所欲，而是應使則使。

中年人理財謹記10件事