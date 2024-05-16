內地研國資出手掃百萬計住宅貨尾

內房危機仍有待化解，龐大的樓市庫存打擊用家入市信心，為了有效改善樓市流動性，協助房企資金回籠，以推動樓市重啟引擎，化解債彈，早前中央會議定調「消化存量房產」，而最新消息指，當局除了陸續讓各地放鬆限購政策外，正初步考慮要求各地地方政府參與吸收數以百萬計尚未售出的住宅，而短期的政策憧憬，料有助抵銷房企債務違約的不利消息，續為中、港兩地房地產相關股份氣氛帶來支持。

A股軟 內房逆市揚 外媒報道，國務院正就化解存量房產方案，向部分監管部門和一些地方政府徵求意見。雖然政府此前曾嘗試數個試點項目，借助國有資金來消化過高存量房屋，但這個新計劃的預期規模將大得多。據報當局將要求國有銀行提供貸款資金，支持地方國有企業以較大折扣價格，從陷入困境的開發商收購未售出的住宅，用作保障房，目前仍在研究計劃的細節和可行性，若獲通過，需時數月才能落地實施。

天風證券曾估計，內地未售房屋庫存處於8年高位，官方需要至少7萬億元人民幣，相當於今年內地政府預算赤字的78%，才能在18個月內吸收這些庫存。

此外，中國人民銀行昨開展1,250億元人民幣一年期中期借貸便利（MLF）操作，基本上是等額續做，結束此前連續兩個月縮量續做；同時開展20億元人民幣7日期逆回購操作，一年期MLF中標利率及7天期逆回購利率分別維持於2.5厘和1.8厘。人民幣兌每美元中間價昨報7.1049，按日升4點子。

華僑銀行駐新加坡策略師Frances Cheung向外媒表示，近期多個內地城市樓市接連取消限購政策，或意味目前這個時點降息並不緊迫，相信未來有降息空間，而若監管希望部分緩衝超長期債券的供應衝擊，不排除下調存款準備金率的可能性。