現貨金上望2400關 銅價漲2%

美國聯儲局主席鮑威爾在公布消費物價指數（CPI）前，對息口展望所發表的言論審慎，加上4月生產物價指數（PPI）漲幅超出預期，服務和商品成本上升，市場對9月聯儲局首次減息的押注稍緩，美元和債息回落，黃金價格現支持。6月期貨金曾高見每安士2,384.6美元，現貨金曾見2,378.93美元。

分析指出，若美國CPI數據出爐後，現貨金價持續向上，本輪升浪目標挑戰2,400美元關，再下一個目標則在2,431.44美元。

美庫存大減 油價反覆 倫敦金屬交易所（LME）3個月期銅價格亦做好，昨日再升逾2%，見每噸10,400美元，創兩年新高。

利率或維持高企下，油價波動，至昨日紐約期油及布蘭特期油價格先升後回，兩者昨曾跌約0.8%。美國石油協會（API）每周統計數據顯示，截至5月10日當周，美國原油庫存減少310.4萬桶，而市場預計只減少135萬桶；汽油庫存減少126.9萬桶，上一期增加146萬桶；餾分油庫存（包括柴油和暖氣油）增加34.9萬桶。至於俄克拉何馬州庫欣交割中心的原油庫存減少60.1萬桶。

OPEC需求增長預測不變 石油輸出國組織（OPEC）近日發表月報，並未調整今年全球石油需求增長預測，維持在每日225萬桶，明年預測增幅亦維持不變，為185萬桶。該組織指，全球經濟有下行風險，但表現良好，故決定維持需求增長預測不變。有關數據被視為對石油輸出國組織及盟友（OPEC+）於6月1日的例會決策有指示作用。

同時，OPEC宣布更改計算方法，日後不再評估市場對該組織的石油需求預測，轉為評估市場對合作宣言參與國（DoC，即OPEC+的正式名稱）的需求預測，認為新措施更能反映市場實際情況及DoC的合一性，並預期DoC今年的每日需求為4,320萬桶，而OPEC+4月的產量為每日4,102萬桶，低於有關需求。