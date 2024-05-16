芝商所標指期權日均交易飆74%

Paul Woolman表示，國際投資者對投資美國股票指數產品相當踴躍。

美國股市持續多年的長期牛市，吸引了來自全球各地的國際投資者參與，亦使美國的股指期貨及期權產品愈來愈受歡迎。全球最大衍生品交易所─芝商所（CME）的股票指數產品日均交易量（ADV）於4月達到764萬張合約，創歷史上同月的新高；其中標普500期權ADV更按年大增73.9%，接近175萬張合約。

芝商所股票指數產品全球主管Paul Woolman接受本報專訪時表示，衍生產品市場的一大趨勢，在於國際投資者對投資美國股票指數產品相當踴躍。即使在美國交易時段以外，這些指數產品的成交亦相當高，有時甚至會超過當地的指數。他更直言︰「我認為這是一個長期的趨勢，不認為這會在短期內扭轉，美國的資本形成與流入非常強勁。」

即日結算期權成交佔30% 整體而言，他認為目前芝商所的產品成交量大增，主要來自3大趨勢。首先是期權交易的增長。他憶述，自2022年開始，集團針對一些股指推出每個周二及周四結算的期權，使得在原本已有周一、周三及周五結算期權的基礎上，實現了每周每日無間斷的結算。

期權產品可選結算日變得更廣，恰恰符合近年投資者對「末日期權」的交易熱潮。近年在美國及其他地區都開始流行炒賣「零日到期（0DTE）」（即當日結算的期權），據Woolman的說法，目前（年初迄今）有大約三成的股指期權交易量都來自此類投資者。

至於另一種增長的來源，乃投資者對「場外交易（OTC）」的替代品需求。過往有不少機構投資者會交易如「掉期交易合約（Swap）」等場外金融衍生產品，但隨着交易所提供的產品種類愈來愈多，投資者亦開始從OTC產品，轉投流動性較高、沒有交易對手風險的交易所產品。

微型股指期貨需求增 最後，來自零售投資者的需求也大大提振了成交量，尤其是合約規模更小的股指期貨產品。事實上，芝商所的4大美國股指（標普500、道指、納斯達克100、羅素2000）Micro E-Mini期貨合約剛過了推出5周年，過去5年內累計的成交合約量達到26億張。今年首4個月，此類期貨的ADV達到240萬張。

展望未來，Woolman表示會「研究推出更多新產品以滿足投資者的需要」，其中一個方向針對已推出期貨的股指產品，加推期權。