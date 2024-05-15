港豪宅租戶結構續變 外資減 內地客成主流

有代理報告預計，本港今年的豪宅租戶結構，將持續由外籍租戶轉為內地租戶，同時外籍人士亦從美國及歐洲轉移至亞洲。至於首季各區分層豪宅租金指數，僅港島區下跌，按季下挫約1%。

第一太平戴維斯最新發表的香港住宅租賃市場報告顯示，由於外籍人士回流速度緩慢及多家投資銀行裁員，今年第一季的豪宅租賃市場表現低迷，進一步打擊市場情緒。報告又指，在港尋找新居所的外籍人士中，主要來自東南亞地區，租金預算大約4萬至8萬元之間。而本地租戶和內地租戶在首季較為活躍，其中，本地租戶主要尋求住處轉租，或降低租住條件以節省開支。

新來港的內地租戶，租金預算大約在4萬至5萬元之間，並鍾情於設有家具，並鄰近港鐵車站的新樓盤。大多數該類租戶來自投資及基金公司或貿易行業。

港島首季租金跌幅擴 租金指數方面，港島區首季跌幅擴大至約1%，去年第四季的按季跌幅只有約0.5%。其他各區則錄得輕微升幅，如九龍區分層豪宅租金指數，按季再升約1%，新界區則按季回升約0.6%。至於聯排別墅租金指數由去年第四季漲約2.1%，轉為今年首季下跌約0.1%，服務式住宅租金今年首季回升約1%。