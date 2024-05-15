金鐘大廈流拍 一個月兩宗

永倫集團或有關人士持有大部分業權的灣仔謝斐道52至58號、分域街17至21號的金鐘大廈，承土地審裁處早前頒出的售賣令，於昨日由第一太平戴維斯推出強制拍賣，底價8.01億元，惟無人承價而流拍，為歷來第5宗，亦是不足一個月再出現同類個案。

資料顯示，該大廈佔地約4,509方呎，現為一幢18層高商業樓宇，於1967年落成。上述申請人於2022年要求強拍時已持有約86.67%業權，尚餘兩個地舖及地下入口大堂未收購。將來若以15倍地積比率進行重建，可建總樓面約67,635方呎。

鄧成波家族尖沙咀舖傳蝕43% 此外，消息指，由鄧成波家族持有的尖沙咀彌敦道81號喜利大廈部分入口連地庫，建築面積約5,476方呎，市傳以約3,500萬元易手。該舖於2016年以約6,200萬元買入，持貨近8年，大幅貶值逾43%，租金回報率逾4厘。同區馬亞木家族的金馬倫道19至21號地下A號舖，亦以約4,000萬元沽出。

另方面，星星地產旗下大角咀工廈項目雲之端，最近售出20樓8室，建築面積420方呎，成交價290萬元，呎價約6,905元。該公司銷售及市場推廣董事總經理李平山指，項目僅剩6伙待售，呎價7,000餘至約10,000元不等。入場單位為27樓12室，面積約137方呎，售價約137.41萬元。