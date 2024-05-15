新盤概況：YOHO Hub II周六發售213伙 平均呎價1.56萬
熱銷新盤乘勢部署新一輪銷售，新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的元朗站The YOHO Hub II，落實本周六作次輪銷售，發售213伙，折實平均呎價約15,640元。將發售的單位不乏高層戶，發展商首度向傳媒開放現樓極高層交樓標準單位。
新地代理總經理陳漢麟稱，次輪發售的單位涵蓋107伙兩房戶及106伙三房戶，折實價663.57萬至1,462.35萬元，折實呎價13,484至18,843元。項目將於周四晚上8時截票。
現樓高層單位曝光
最新曝光的現樓單位包括第8座56樓C室，屬於「鳳凰樓層」，實用面積534方呎，三房間隔，設開放式廚房，客飯廳外連22方呎露台，向北可望及南生圍，米埔自然保護區等一帶，甚至遠眺后海灣及深圳。價單所見，該單位折實售價990.5萬元，折實呎價約18,549元。
同系的何文田天鑄兩期項目，新近錄得兩宗終止交易個案，交易總額涉逾1.17億元。包括2期的5座19樓C室四房戶，實用面積1,723方呎，原本在2018年12月以6,267.75萬元沽出，當時呎價約36,377元。發展商指，集團旗下樓盤出現終止交易的個案不多，會以合情合法合理的準則處理每一個案。
星星地產位於同區的雨後，開售以來累沽約259伙，佔全盤335伙約77%，套現逾15.6億元。發展商預告，隨着市況持續向好，或於未來數天更新價單，部分單位將溫和提價或縮減優惠。
朗賢峯四房雙破頂
整體一手交投減價，惟不乏高價承接。鷹君(00041)的何文田站朗賢峯第IIA期，昨招標沽出兩伙。鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，第2座21樓A室四房戶以4,047.9萬元成交，呎價約28,267元，售價及呎價均為新高紀錄。
恒基地產(00012)的旺角利奧坊‧凱岸，以1,300萬元招標沽出1座31樓C室頂層三房連天台及平台特色戶，呎價約25,540元。會德豐地產等4間發展商的啟德MIAMI QUAY I，昨添兩宗成交，3日內累沽15伙，涉銷售金額共近1.7億元。
此外，長實集團(01113)的油塘親海駅II，最新錄得2A座23樓D室兩房戶終止交易，原於去年8月以721.7萬元沽出，當時呎價約15,554元。發展商已修訂價單，將該單位定價上調約2%，並安排周六起重新發售。
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