新盤概況：YOHO Hub II周六發售213伙 平均呎價1.56萬

陳漢麟指，The YOHO Hub II次輪將發售的單位按定價計市值約21億元。

新地代理總經理陳漢麟稱，次輪發售的單位涵蓋107伙兩房戶及106伙三房戶，折實價663.57萬至1,462.35萬元，折實呎價13,484至18,843元。項目將於周四晚上8時截票。

現樓高層單位曝光 最新曝光的現樓單位包括第8座56樓C室，屬於「鳳凰樓層」，實用面積534方呎，三房間隔，設開放式廚房，客飯廳外連22方呎露台，向北可望及南生圍，米埔自然保護區等一帶，甚至遠眺后海灣及深圳。價單所見，該單位折實售價990.5萬元，折實呎價約18,549元。

同系的何文田天鑄兩期項目，新近錄得兩宗終止交易個案，交易總額涉逾1.17億元。包括2期的5座19樓C室四房戶，實用面積1,723方呎，原本在2018年12月以6,267.75萬元沽出，當時呎價約36,377元。發展商指，集團旗下樓盤出現終止交易的個案不多，會以合情合法合理的準則處理每一個案。

星星地產位於同區的雨後，開售以來累沽約259伙，佔全盤335伙約77%，套現逾15.6億元。發展商預告，隨着市況持續向好，或於未來數天更新價單，部分單位將溫和提價或縮減優惠。

The YOHO Hub II極高層向北的單位，可遠眺后海灣。 項目第8座56樓C室，實用面積534方呎，屬三房間隔。