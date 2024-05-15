藍籌盤交投月減34%

海怡康怡挫七成 太古城呎價冧14% 本港二手住宅交投再被冰封，綜合市場資料，5月上半月10大屋苑錄約57宗買賣，按月跌約34%，港島藍籌成重災區，鴨脷洲海怡半島及鰂魚涌康怡花園期內均錄逾70%跌幅，同區太古城平均實用呎價按月更急挫約14%，有業主半個月內連沽兩伙，最新成交呎價低至約1.17萬元。

資料顯示，上述10個屋苑4月同期錄約86宗買賣，本月再少約29宗，連跌兩個月，當中八成項目交投下挫。同時，有7個最新的平均實用呎價，較上月同期下跌，跌幅介乎約0.5至14%，另有3個屋苑平均呎價低於一萬元水平。

海怡半島5月暫錄約兩宗買賣，按月大跌約77.8%，不過，平均實用呎價約15,481元，按月升約7.6%，為10大屋苑中最顯著。中原盧鏡豪表示，買家入市信心不足，主因減息時間表延遲，加上多個新盤低開搶客，一手項目比二手更有優勢，交投因而大減。康怡花園5月暫錄約兩宗，按月少約75%。

麗港城劈百萬易手 太古城4月上半月錄約16宗買賣，5月至今僅暫錄約6宗，平均實用呎價由上月同期約15,229元，下降至最新約13,093元。美聯吳肇基指，屋苑最新錄得一宗鳳山閣低層D室成交，實用面積約689方呎，去年9月叫價960萬元，累減至810萬元成交，呎價約11,756元。原業主有內地背景，本月亦以848萬元沽出同座另一個較高層單位，合共套現1,658萬元。

茶果嶺麗港城本月暫錄約9宗買賣，按月跌約40%，平均實用呎價同期跌約3.8%至約10,946元。港聯置業方健勝稱，屋苑業主願減價吸客，如17座低層A室，實用面積約748方呎，叫價900萬元，劈價近100萬元，以801.8萬元售出，呎價約10,719元。

相反，天水圍上車盤嘉湖山莊本月錄約15宗買賣，按月增約兩倍，同期平均實用呎價漲約1.9%至約8,709元。中原文家輝指，區內未補價第二市場業主沽貨後，轉購私樓，帶動屋苑成交量。

海日灣II虧損111萬 樓價尋底，半新盤繼續要蝕。世紀21（白石角）盧嘉麟表示，大埔白石角海日灣II第6座高層F室兩房戶，獲內地專才以760萬元購入，呎價約13,081元，約5年帳蝕111萬元。香港置業劉浩勤指，將軍澳日出康城LP6第2座中層A室三房戶，累減620萬元，成交價1,280萬元，呎價約14,764元，約6年帳面貶值約10.4%。

5月上半月10大二手屋苑交投表現