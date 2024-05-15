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●三和建築(03822)預期，於截至今年3月底止年度將錄得不少於2,000萬元淨虧損，主要是啟德公營房屋項目部分工程需要延後進行，且財務費用按年大增。
●東風汽車(00489)被Westwood Global Investments於5月8日在場內以平均價每股2.8704元，減持367萬股，持股量由6.14%降至5.99%。
●福萊特玻璃(06865)於5月9日在場內被富達以平均價每股19.2924元減持131.7萬股，持股量由7.15%降至6.85%。
●新秀麗(01910)截至3月底止首季銷售淨額8.59億美元，按年增0.88%；純利8,290萬美元，升12.33%；毛利率60.4%，按年升2.4個百分點。
●香港證監會昨日告誡公眾，提防一項與大富豪夜總匯相關、名為「大富豪夜總匯投資方案」的可疑投資計劃。有關投資計劃可能涉及要約香港公眾認購或購買一家營運大富豪夜總匯或新‧大富豪夜總匯的公司的股份。具體而言，載有股份要約詳情的文件可能構成《公司（清盤及雜項條文）條例》下的「招股章程」，而其沒有根據該條例獲證監會批准登記，證監會昨已將大富豪夜總匯相關的股份要約及其相關資料列入證監會「可疑投資產品警示名單」。
●英國統計局公布，截至3月底止3個月國際勞工組織（ILO）失業率為4.3%，創2023年7月以來新高，符合市場預期；前值為4.2%。同期就業人數減少17.8萬人，市場預期減少22萬人；前值減少15.6萬人。
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