●香港證監會昨日告誡公眾，提防一項與大富豪夜總匯相關、名為「大富豪夜總匯投資方案」的可疑投資計劃。有關投資計劃可能涉及要約香港公眾認購或購買一家營運大富豪夜總匯或新‧大富豪夜總匯的公司的股份。具體而言，載有股份要約詳情的文件可能構成《公司（清盤及雜項條文）條例》下的「招股章程」，而其沒有根據該條例獲證監會批准登記，證監會昨已將大富豪夜總匯相關的股份要約及其相關資料列入證監會「可疑投資產品警示名單」。