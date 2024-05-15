安聯貿易：82%企業料今年出口收入增

雖然俄烏和中東局勢未明朗，且國際貿易戰白熱化，惟安聯貿易調查全球主要貿易國3,000家企業結果顯示，82%的企業認為出口產生的營業額將增加，高於去年的70%。

回顧去年該企所進行的全球調查，有70%的企業預計出口產生的營業額將增加，惟實際上去年情況不如企業預期樂觀。至於今年，該企的最新調查顯示，有82%的企業預計今年通過出口產生的營業額將增加，尤其是在零售、家用設備以及電腦和電訊等與消費者相關的產業。

估貿易價格升2.8% 安聯貿易上月對來自中國、法國、德國、意大利、波蘭、西班牙、英國和美國的3,000多家出口商再進行「全球貿易調查」，該調查在網絡上進行，為期3周。該企亞太區及全球貿易高級經濟師黃黎洋表示，經過一年多的衰退，出口商現正期待今年下半年出現反彈，因為製造商品的庫存補充動力正在增速，全球需求也隨之增加，這將提振價格並驅動再通脹，全球有八成的企業預計今年出口價格將上漲，從而支持其出口營業額。

繼去年貿易價格收縮2.9%後，該企對今年的預測較為保守，預料今年全球貿易價格增長為2.8%，這遠低於增長5%的長期平均水平，主要考慮到如紅海危機的全球航運中斷風險以及保護主義上升的風險等。

調查亦發現，雖然40%的受訪企業預計今年出口業務將增長5%以上，然而中國出口商更加樂觀，有45%的中國出口商預計營業額將增長5%以上；其中更有11%中國出口商預計超過10%，為受訪者中最高。

就地緣政治緊張局勢而言，歐洲企業顯然沒有美國企業那麼擔心。39%的德國和西班牙以及33%法國的企業預計將擴大在中國的業務，美國則為27%。從事汽車、化工、建築、金屬和紡織等行業的企業均選擇在中國擴展優於其他市場。

英美資源擬大重組 此外，國際貿易戰愈打愈激，企業間的併購同樣競爭趨烈。英美資源集團（Anglo American）據報計劃分拆或出售旗下De Beers鑽石業務，分拆旗下英美鉑金有限公司部門，並出售其在澳洲的煉焦煤礦，減慢在英國的大型化肥廠開支。是次變相退出鑽石、鉑金及煤炭開採業務，乃該企107年歷史上最大一次重組，用意在於抵禦必和必拓（BHP）的收購。