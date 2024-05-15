Sony上季多賺34% 本年盈利展望遜預期

受惠於日圓疲弱，日本遊戲娛樂綜合巨企索尼集團（Sony Group）在截至3月底止第四財政季度的海外利潤兌換成日圓後增加。當季該企盈利1,890億日圓（約94.36億港元），按年大升34.04%，也勝市場預期的1,532億日圓。惟展望本年度，索尼預期盈利為9,250億日圓，低於市場預期的9,986億日圓。公司美國預託證券周二早段曾升6.8%。

PS5銷售不達標 料放緩 該企遊戲及網絡服務營業盈利在第四季按年漲1.7倍，至1,060億日圓，撇除匯兌影響升近一成六。

不過，值得留意的是，該企在今年2月時，已削遊戲主機PS5全年銷售量目標預測16%至2,100萬部，最終全年稍低於目標約0.95%至2,080萬部。該遊戲主機推出市場已第4年，公司今年PS5銷售指引將進一步放緩至1,800萬部。

至於截至今年3月底的整個財政年度，索尼營業額雖然按年上升18.64%至13.02萬億日圓，但盈利倒退逾3%至9,706億日圓（約484.58億港元）。後者主要是受累於金融服務營業盈利按年大挫逾四成半至1,736億日圓。社長十時裕樹在業績報告內指出，公司正在重塑其策略，以專注於利潤更高的娛樂業務。

日經平均指數昨日收升176點或0.5%，收報38,356點。索尼昨日股價在東京交易所股價升0.38%。

同在日本上市的另一港人熟悉品牌吉野家控股昨日股價亦升1.01%，該牛肉飯連鎖店預計今年在日本新開逾100間，為15年來首次大規模擴張，旗下烏冬麵連鎖品牌花丸的門店數量將比去年增加3倍，並計劃拓展拉麵連鎖店，總計新開門店數目將達到300間，以應對外出就餐需求增長。

每百Yen兌港元再失5算 圓匯方面，昨日156.76兌每美元，挫約0.33%；每百日圓兌港元低見4.985，再次失守5算。日本財務大臣鈴木俊一表示，政府與日本央行將密切合作，以確保雙方的共同政策目標沒有摩擦，並努力結束通縮。對於近期日本國債孳息率上升，他說，孳息率在多種因素影響下由市場決定，當局正密切關注其波動，必要時將作出回應。

國際貨幣基金組織（IMF）建議日本央行應該以「緩慢的節奏推進加息」，日本容許日圓靈活波動的承諾，將有助日本央行集中於實現物價穩定，並有助緩和衝擊。

不過，德國資產管理公司DWS表示，除非日本央行改變貨幣政策偏向加息，否則預計日圓中期將繼續承壓，兌每美元匯率可能跌至170，即兌港元下試4.59水平。