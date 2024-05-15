AI衝擊就業如海嘯

IMF：未來兩年危及全球40%職位 近年人工智能（AI）應用愈趨普及，改變了人類生活和工作方式。國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃認為，AI正如海嘯般衝擊全球勞動力市場，又估計未來兩年AI將影響全球40%的工作。要留意，去年掀起史詩式AI革命的OpenAI，最新發布升級版旗艦模型「GPT-4o」，具備觀看手寫文字、圖案及算式等功能，並與用家互動，可見隨着科技日新月異，傳統「人搵工定工搵人」的思維遲早將被顛覆。

格奧爾基耶娃最新提及，AI將危及發達經濟體60%的工作崗位，雖然管理得宜可以提高生產力，惟卻衍生出更多錯誤訊息，甚或加劇社會不均。

美2.5萬億投資AI稱冠 她又以2020年疫情及俄烏戰爭為例，指世界經濟近年來愈來愈容易受衝擊，並料未來全球將面臨更多衝擊，尤其是因氣候危機而導致的威脅，不過她強調全球經濟韌力驚人，沒有陷入一片衰退是非常難得。

要留意的是，近年各地紛紛在AI領域大力投資。其中，美國在AI領域的投資金額更稱冠。數據顯示，美國過去5年（2019至2023年）合共投資3,285.48億美元（約2.56萬億港元），單在去年相關金額亦高達679億美元（約5,297億港元）。

OpenAI推模型GPT-4o 美國AI公司、聊天機械人「ChatGPT」製造商OpenAI，最新開發的「GPT-4o」可任意輸入文字、圖像、音訊進行推理，並即時生成文字、圖像、音訊的組合輸出內容，同時可以用語音進行對話，其反應速度亦與人類對話同等。

模型將開放所有用戶免費使用，據悉其運行速度是上一代「GPT-4 Turbo」的兩倍，惟成本就只有「GPT-4 Turbo」的一半。另他們最新亦增添桌面版ChatGPT應用程式（App），將優先應用於Mac電腦，而Windows電腦版則會於今年稍後推出。

另邊廂，據報正於AI晶片領域磨拳擦掌的蘋果公司（Apple Inc.），即將開始在美國以外頭戴式裝置Vision Pro，涵蓋內地、日本、德國和法國等地，雖然具體銷售日期尚未公布，惟外界預期銷售活動將於全球開發者大會（WWDC）後，即6月10至14日之後推廣至全球。

鴻海首季純利遜預期 至於Apple iPhone主要代工企業台灣鴻海精密工業昨公布的首季業績遠遜預期。截至3月底止該企純利有220.09億元（新台幣‧下同），按年升72%，按季跌59%，且差過市場預估的291億元；營收則錄1.32萬億元，按年及按季各跌9%及29%；每股收益僅有1.59元，較市場估計的2.11元為低。

AI投資金額全球首5高國家